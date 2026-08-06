Скорбящая дельфиниха почти неделю не расставалась с телом своего погибшего малыша
У берегов австралийского города Банбери разыгралась трогательная драма: самка дельфина почти шесть суток не выпускала из плавников тело своего погибшего малыша и удерживала его на поверхности воды. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя видео случившегося.
Предварительно, двухнедельный детёныш-дельфин умер в Индийском океане от проблем с дыханием, усугублённых низкой температурой воды. Обезумевшая от горя мать по кличке Фрэггл отказывалась от пищи и всё это время носила тельце с собой, не давая ему уйти на дно. Примечательно, что всё это время рядом с ней находилась стая из 14 особей – обычно сородичи лишь наблюдают за такими ситуациями, но в этот раз они поддерживали скорбящую мать.
В конце концов дельфинихе пришлось отпустить детёныша. Учёные, комментируя ситуацию, пояснили, что дельфины – очень эмоциональные животные. Они искренне привязываются к потомству и способны глубоко переживать утрату.
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