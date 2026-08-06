Скорбящая дельфиниха почти неделю не расставалась с телом своего погибшего малыша

06 августа 2026, 00:39

SHOT: Дельфиниха почти неделю носила с собой погибшего детёныша у берегов Австралии

Фото: iStock/Nuture

У берегов австралийского города Банбери разыгралась трогательная драма: самка дельфина почти шесть суток не выпускала из плавников тело своего погибшего малыша и удерживала его на поверхности воды. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя видео случившегося.