На северо-западе Москвы вспыхнул электрокар
На северо-западе Москвы загорелся легковой автомобиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
Инцидент произошёл сегодня на Береговой улице. Пожарные расчёты, прибывшие на место после сообщения о пожаре, обнаружили, что горит машина. По уточненной информации, это был электрокар. Возгорание оперативно потушили. Сведений о распространении огня на соседние объекты в материале не приводится, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве 68-летняя пенсионерка оказалась в реанимации после пожара в квартире, которую ранее продала. Ущерб от случившегося оценили примерно в пять миллионов рублей. Предварительно, женщина могла специально устроить возгорание, чтобы отомстить покупательнице.
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