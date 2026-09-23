Девочка-подросток сбежала из дома в Челябинск и хотела работать уборщицей

23 сентября 2026, 18:03

Полицейские задержали сбежавшую из Казани школьницу на вокзале в Челябинске

Фото: Istock/blinow61

В Казани школьница ушла из дома и добралась до Челябинска, где её задержали полицейские. Подробности приводит МВД по Челябинской области.