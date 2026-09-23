Девочка-подросток сбежала из дома в Челябинск и хотела работать уборщицей
В Казани школьница ушла из дома и добралась до Челябинска, где её задержали полицейские. Подробности приводит МВД по Челябинской области.
По информации ведомства, в семье подростка часто происходили конфликты между отцом, мачехой и самой девушкой. В итоге школьница, не предупредив родителей, уехала в Челябинск. У девушки были небольшие накопления, и она около месяца жила в местном хостеле.
Затем она собиралась отправиться в Чебаркуль и устроиться там уборщицей. С этой целью беглянка пришла на вокзал. Там её заметили камеры с функцией распознавания лиц, поскольку к тому моменту школьница уже находилась в федеральном розыске. Полицейские решили проверить личность подростка.
Выяснилось, что несовершеннолетняя нигде не обучается и воспитывается в благополучной семье. До этого случая она не привлекала внимания сотрудников правоохранительных органов. Девушку направили в социальное учреждение и уведомили о ситуации родителей.
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