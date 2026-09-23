Рецепт от нейросети отправил россиянку в госпиталь на Филиппинах

23 сентября 2026, 15:49

Россиянка спросила у нейросети рецепт яйца пашот и попала в больницу с ожогом

Фото: Istock/sudok1

Туристка из России готовила завтрак по рецепту нейросети и попала в больницу с ожогом лица. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.