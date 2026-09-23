Рецепт от нейросети отправил россиянку в госпиталь на Филиппинах
Туристка из России готовила завтрак по рецепту нейросети и попала в больницу с ожогом лица. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Россиянка отдыхала на Филиппинах. Однажды утром она захотела приготовить на завтрак французское блюдо — яйцо пашот с авокадо и тостом. Женщина решила спросить рецепт у ChatGPT.
Нейросеть посоветовала вылить яйцо в кружку и нагреть её в микроволновке. Туристка последовала этой рекомендации. Когда СВЧ-печь подала сигнал о готовности, россиянка достала кружку и полезла внутрь ложкой.
В этот момент яйцо «выстрелило» ей прямо в лицо. Кипящая жидкость попала на кожу. Женщина получила сильнейший ожог лица. В итоге туристку госпитализировали. Врачи запретили ей выходить под прямые солнечные лучи. Этот запрет действует до конца отпуска потерпевшей.
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