В Кабардино-Балкарии нашли тела двух опытных альпинистов

23 сентября 2026, 15:10

Фото: Istock/princegarik

В горах Кабардино-Балкарии нашли тела двух опытных альпинистов, которые более 30 раз поднимались на Эльбрус и работали инструкторами-проводниками. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на вторую по высоте гору России поднимались 43-летний Павел и 30-летний Владислав.