В Кабардино-Балкарии нашли тела двух опытных альпинистов
В горах Кабардино-Балкарии нашли тела двух опытных альпинистов, которые более 30 раз поднимались на Эльбрус и работали инструкторами-проводниками. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на вторую по высоте гору России поднимались 43-летний Павел и 30-летний Владислав.
Павел работал врачом-онкологом более 19 лет, занимался альпинизмом с 2003 года, имел звание КМС, более 30 раз покорял Эльбрус и Казбек. Он руководил восхождениями до 6А категории сложности и носил жетон «Спасение в горах». Вместе со спутником мужчина работал в компании, которая организовывала туры в горы.
Владислав состоял в ФАСО и работал опытным инструктором-проводником. Он покорил Манаслу (8163 метра) без дополнительного кислорода, поднимался на Эльбрус более 100 раз и совершил 104 успешных восхождения. Кроме того, альпинист покорил Аннапурну (8091 метр) — свой первый восьмитысячник.
Связь с мужчинами пропала 20 сентября 2026 года во время восхождения на Дыхтау (5204 м) в Безенгийском ущелье. Сегодня их тела нашли. Для эвакуации привлекут коммерческий вертолёт HeliAction.
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