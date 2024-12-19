Путин назвал «безобразием» лимиты на ипотеку

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что лимитов по семейной ипотеке больше не будет.
Президент Российской Федерации назвал безобразием те случаи, когда люди не имеют возможности взять положенную им семейную ипотеку и пообещал «навести порядок» по данному вопросу.
Российский лидер подчеркнул, что считает нецелесообразным закрытие льготной IT-ипотеки в стране, поскольку экономия для бюджета в таком случае будет не особо большая.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.
Читайте также:
Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых в России
Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января
Путин: Количество мигрантов сократится при повышении производительности труда
Российский лидер подчеркнул, что считает нецелесообразным закрытие льготной IT-ипотеки в стране, поскольку экономия для бюджета в таком случае будет не особо большая.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.
Читайте также:
Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых в России
Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января
Путин: Количество мигрантов сократится при повышении производительности труда
Ольга Енгалычева