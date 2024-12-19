Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В рамках прямой линии, которая проходит сегодня, президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость решения проблемы предоставления льгот для многодетных семей на авиабилеты. Он потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льготных тарифов, используя манипуляции с ценами.
Путин настоятельно призвал правительство и авиакомпании решить вопрос о предоставлении льгот для многодетных семей не позднее 14 января.
В этом году прямая линия президента совмещена с большой пресс-конференцией, в рамках которой жители России смогут задать интересующие вопросы главе государства. Сбор обращений будет продолжаться до конца прямой линии. В 2024 году вопросы будут обрабатываться с использованием технологий искусственного интеллекта, а также аккредитованные иностранные журналисты смогут участвовать в задавании вопросов.
Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Владимир Путин рассказал о ситуации с российскими военными базами в Сирии
Путин: с Россией фактически воюют все страны НАТО
В этом году прямая линия президента совмещена с большой пресс-конференцией, в рамках которой жители России смогут задать интересующие вопросы главе государства. Сбор обращений будет продолжаться до конца прямой линии. В 2024 году вопросы будут обрабатываться с использованием технологий искусственного интеллекта, а также аккредитованные иностранные журналисты смогут участвовать в задавании вопросов.
Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Владимир Путин рассказал о ситуации с российскими военными базами в Сирии
Путин: с Россией фактически воюют все страны НАТО
Дарья Осипова