Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января

В рамках прямой линии, которая проходит сегодня, президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость решения проблемы предоставления льгот для многодетных семей на авиабилеты. Он потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льготных тарифов, используя манипуляции с ценами.