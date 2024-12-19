Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Демографическая проблема является одной из ключевых в современной России. Рост рождаемости в стране упал до 1,41%.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, совмещённой в этом году с большой итоговой пресс-конференцией главы государства.
Он отметил, что такой показатель рождаемости, конечно, является очень низким, но в такой же ситуации находятся и другие страны, например, Испания, Норвегия, Финляндия и так далее. Коэффициент рождаемости необходимо поднять как минимум до 2,1%, а чтобы обеспечить прирост населения — до 2,3%. Количество женщин в возрасте деторождения сократилось на 30%.
Российский лидер указал, что единое пособие от наступления беременности до достижения ребёнком 18 лет эффективно и его получают свыше 10 миллионов детей и 320 тысяч беременных. Кроме того, сохраняется семейная ипотека на уровне 6% и материнский капитал. Российские власти и далее будут работать над модернизацией и совершенствованием этих выплат и соответствующих законов, заверил Владимир Путин.
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Он отметил, что такой показатель рождаемости, конечно, является очень низким, но в такой же ситуации находятся и другие страны, например, Испания, Норвегия, Финляндия и так далее. Коэффициент рождаемости необходимо поднять как минимум до 2,1%, а чтобы обеспечить прирост населения — до 2,3%. Количество женщин в возрасте деторождения сократилось на 30%.
Российский лидер указал, что единое пособие от наступления беременности до достижения ребёнком 18 лет эффективно и его получают свыше 10 миллионов детей и 320 тысяч беременных. Кроме того, сохраняется семейная ипотека на уровне 6% и материнский капитал. Российские власти и далее будут работать над модернизацией и совершенствованием этих выплат и соответствующих законов, заверил Владимир Путин.
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Александр Бойцов