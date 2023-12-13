В Волгограде задержали нервного пассажира, который закурил во время посадки самолёта

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В Волгограде задержали крайне нервного пассажира, который начал курить во время посадки самолёта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что самолёт авиакомпании «S7 Airlines» выполнял рейс из Новосибирска с 69 пассажирами на борту. Самолет уже шел на посадку, как вдруг один из пассажиров прямо на борту достал сигарету и закурил.
После приземления в Волгограде его встречали сотрудники полиции, которые доставили его в местное отделение, где ему пришлось трактовать свой поступок.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. Кондратьев отметил, что решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта, который состоится в пятницу, 15 декабря.
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После приземления в Волгограде его встречали сотрудники полиции, которые доставили его в местное отделение, где ему пришлось трактовать свой поступок.
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Екатерина Коршунова