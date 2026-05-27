«Девочку в маске Бэтмена» прооперировали в России

27 мая 2026, 18:25

В Петербурге успешно прооперировали «девочку в маске Бэтмена» из США

Хирурги частной клиники Санкт-Петербурга успешно прооперировали Луну Феннер, которую в интернете прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице. Об этом сообщает РИА Новости.