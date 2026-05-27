«Девочку в маске Бэтмена» прооперировали в России
Хирурги частной клиники Санкт-Петербурга успешно прооперировали Луну Феннер, которую в интернете прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице. Об этом сообщает РИА Новости.
Хирургическое вмешательство продолжалось около трех с половиной часов. Как отметил администратор клиники, в скором времени ребенка переведут в палату, где его ждет мама.
Девочке имплантировали четыре тканевых экспандера. Ожидается, что их постепенное заполнение займет около полутора месяцев. Малышке предстоит еще один этап лечения, который позволит полностью очистить лицо от остатков невуса и деформирующих рубцов.
Луна Феннер родилась с меланоцитарным невусом, покрывающим почти все лицо. Американские врачи отказали семье в лечении, предложив трудновыполнимую программу операций.
На помощь пришли краснодарские медики: в октябре 2021 года они провели шестую по счету операцию по удалению пятна. В апреле 2024 года девочка с родителями приехала на лечение в Петербург, которое продолжилось прошлым летом.
Читайте также: