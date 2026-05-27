Стало известно, в каких регионах России ожидается аномальная жара в июне
Синоптик Позднякова: в средней полосе РФ возможно аномальное тепло в июне
Аномальная жара в июне ожидается в Москве и средней полосе России. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Так, Гидрометцентр России опубликовал сезонный прогноз на лето 2026 года, согласно которому в июне будет наблюдаться аномально высокая температура на обширной территории страны.
«Фоновый прогноз говорит, что и в Москве, и в средней полосе России все летние месяцы будут с положительной аномалией температуры воздуха и с количеством осадков, близким к норме», — пояснила Позднякова в разговоре с «Известиями».
Так, в зону возможных аномалий попадают Мурманск, Вологда, Сыктывкар, Киров, Архангельск, Ханты-Мансийск, Салехард, Омск, Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Там температура будет превышать норму больше, чем на один градус. А вот в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области прогнозируется аномальное снижение температуры.
При этом врач-кардиолог сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иосиф Шубитидзе рассказал RT, что минимизировать стресс при перепадах температуры можно с помощью измерения давления дважды в день и соблюдения питьевого режима.
«Одевайтесь по погоде, а не по календарю. Особенно закрывайте шею и голову. Не выходите на улицу резко из тепла, постойте пару минут в подъезде или приоткройте окно перед выходом. Дайте сосудам время адаптироваться», — посоветовал врач.
Он предупредил, что в холодную погоду жажда снижается, однако организм нуждается в этот период в воде не меньше, чем в жаркую погоду. Тёплая вода, травяной чай помогают крови сохранять текучесть, заключил Шубитидзе.