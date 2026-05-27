Стало известно, в каких регионах России ожидается аномальная жара в июне

27 мая 2026, 18:00

Синоптик Позднякова: в средней полосе РФ возможно аномальное тепло в июне

Фото: iStock/lamyai

Аномальная жара в июне ожидается в Москве и средней полосе России. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Так, Гидрометцентр России опубликовал сезонный прогноз на лето 2026 года, согласно которому в июне будет наблюдаться аномально высокая температура на обширной территории страны.





«Фоновый прогноз говорит, что и в Москве, и в средней полосе России все летние месяцы будут с положительной аномалией температуры воздуха и с количеством осадков, близким к норме», — пояснила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Одевайтесь по погоде, а не по календарю. Особенно закрывайте шею и голову. Не выходите на улицу резко из тепла, постойте пару минут в подъезде или приоткройте окно перед выходом. Дайте сосудам время адаптироваться», — посоветовал врач.