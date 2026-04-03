Девушка оказалась на грани смерти и увидела другой мир будущего

03 апреля 2026, 11:31

Мексиканка оказалась на грани смерти и увидела альтернативный мир будущего

Жительница Мексики оказалась на грани смерти из-за тромбоэмболии обоих легких и увидела в коме альтернативный мир будущего. Об этом информирует Neen To Know.





В начале 2025 года 24-летняя Руби Рольге оказалась в больнице после внезапного ухудшения самочувствия дома. Обследование показало наличие двух крупных тромбов, заблокировавших артерии в обоих легких. Мексиканку пришлось ввести в искусственную кому на месяц, пока медики пытались спасти ее жизнь.



После пробуждения Рольге рассказала, что во время комы ей казалось, будто она попала в параллельную реальность, где прожила пять лет. По ее словам, этот альтернативный мир похож на наш, но был более продвинутым и гармоничным.





«Там мы не так зависимы от мобильных телефонов. Благодаря новым технологиям были автоматизированы многие повседневные дела, и у людей появилось больше времени для общения с близкими», — описала видения девушка.