Девушка оказалась на грани смерти и увидела другой мир будущего

Мексиканка оказалась на грани смерти и увидела альтернативный мир будущего
Жительница Мексики оказалась на грани смерти из-за тромбоэмболии обоих легких и увидела в коме альтернативный мир будущего. Об этом информирует Neen To Know.
В начале 2025 года 24-летняя Руби Рольге оказалась в больнице после внезапного ухудшения самочувствия дома. Обследование показало наличие двух крупных тромбов, заблокировавших артерии в обоих легких. Мексиканку пришлось ввести в искусственную кому на месяц, пока медики пытались спасти ее жизнь.
После пробуждения Рольге рассказала, что во время комы ей казалось, будто она попала в параллельную реальность, где прожила пять лет. По ее словам, этот альтернативный мир похож на наш, но был более продвинутым и гармоничным.
«Там мы не так зависимы от мобильных телефонов. Благодаря новым технологиям были автоматизированы многие повседневные дела, и у людей появилось больше времени для общения с близкими», — описала видения девушка.
Рольге подчеркнула, что в альтернативной временной линии она продолжала работать, но уделяла гораздо больше времени своему мужу и семье. В реальной жизни врачи были вынуждены отправить её домой с аппаратом жизнеобеспечения. Медики сообщили, что активность мозга мексиканки была крайне низкой. Параллельно в альтернативной реальности ситуация также ухудшалась. В ночном клубе на Рольге напали трое неизвестных, и она оказалась в больнице.
После этого мексиканка начала приходить в себя. Рольге призналась, что процесс пробуждения был чрезвычайно болезненным. За время комы ей провели несколько операций, и она долгое время не могла осознать своё местоположение, так как образы из альтернативного будущего затмевали реальные воспоминания. Теперь девушка уверена, что смерть является лишь переходом в другую реальность, а жизнь не имеет конца.