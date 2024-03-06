Девушка осужденного футболиста «Спартака» выложила видео с ним из ночного клуба

Фото: РИА Новости/Александр Ступников
Подруга футболиста из московской команды «Спартак» Квинси Промеса опубликовала видео из ночного клуба, на котором спортсмен, осужденный за контрабанду наркотиков, отдыхает вместе с ней, сообщает издание РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спортсмен не смог выехать из ОАЭ в составе своей команды в Россию, так как был задержан в аэропорту.
Причиной, по которой ему не разрешили покидать страну стал приговор суда, вынесенный Промесу за контрабанду наркотиков.
Примечательно, что это не единственное уголовное дело в отношении футболиста. В 2023 году легионер «Спартака» получил 18 месяцев тюрьмы за то, что напал на своего брата с ножом.
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Причиной, по которой ему не разрешили покидать страну стал приговор суда, вынесенный Промесу за контрабанду наркотиков.
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