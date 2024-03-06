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Девушка осужденного футболиста «Спартака» выложила видео с ним из ночного клуба

Девушка Квинси Промеса Табата Робинсон выложила видео с ним из ночного клуба
06 марта 2024, 11:47
Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Подруга футболиста из московской команды «Спартак» Квинси Промеса опубликовала видео из ночного клуба, на котором спортсмен, осужденный за контрабанду наркотиков, отдыхает вместе с ней, сообщает издание РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спортсмен не смог выехать из ОАЭ в составе своей команды в Россию, так как был задержан в аэропорту.





Причиной, по которой ему не разрешили покидать страну стал приговор суда, вынесенный Промесу за контрабанду наркотиков.


Примечательно, что это не единственное уголовное дело в отношении футболиста. В 2023 году легионер «Спартака» получил 18 месяцев тюрьмы за то, что напал на своего брата с ножом.

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#спартак
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Волонтёры ищут дом для самой носатой кошки Подмосковья
06 марта 2024, 12:35

Фото: Татьяна Рунова

Бездомную кошку с необычайно крупным носом спасла от собак в Волоколамске зооволонтёр Ирина Котенёва, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
«Муся родилась в подвале жилого дома и была дикой. Не выбегала на улицу и постоянно пряталась от людей. Собаки задушили одного кота из дома, в подвале которого жила Муся. Мы приняли решение отправить собак в отлов и поймать кошку, чтобы забрать её на передержку», — рассказала Ирина.
Кошка полностью здорова, анализы в норме. Животное стерилизовано и сейчас для него ищут дом и хозяев. А необычно большой нос Муси, по мнению ветеринаров, является не патологией, а личной особенностью развития.

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#подмосковье
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Расписание электричек МЦД-1, Савёловского и Белорусского направлений изменится 8-10 марта
06 марта 2024, 12:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений, а также первого Московского центрального диаметра изменится 8-10 марта из-за строительства путепроводной развязки между станциями Тестовская и Беговая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Движение будет скорректировано в период с 23:00 до 9 утра. Часть поездов проследует по укрученным маршрутам, из-за чего на МЦД-1 перерыв между поездами до 7:30 утра составит один час, а с 7:30 до 9:00 — 20 минут», — говорится в сообщении.
Интервалы между электричками Белорусского направления увеличатся до 10-15 минут, на Савеловском направлении интервалы вырастут до 10 минут. Кроме того, может быть изменено количество остановок.

Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на сайте ЦППК и в мобильном приложении компании-перевозчика.

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Расписание ряда электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится в марте
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«Тюльпаны, нарциссы и гиацинты»: Флористы назвали самые популярные цветы на 8 марта
Тюльпаны, нарциссы и гиацинты считаются самыми популярными цветами для 8 марта
06 марта 2024, 12:16

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Самые популярные цветы на 8 марта назвали президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева, а также дали советы по уходу за ними.
По словам флористов, традиционными цветами для 8 марта считаются тюльпаны, нарциссы, гиацинты.

«В горшочках есть гиацинты, тюльпаны, крокусы, мускари (так называемый мышиный гиацинт), а что касается срезки — те же самые тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Есть мимоза, которую нам привозят из Абхазии. То есть выбор большой», — рассказала Сафронова в беседе с RT.

При этом Николаева пояснила, что самым «выносливым» цветком считается альстрёмерия или перуанская лилия. По словам специалиста, она стоит почти месяц до роспуска последнего бутона. Кроме того, розы из Колумбии и Эквадора тоже стоят долго, если за ними ухаживать. При этом меньше всех стоит мимоза и нарцисс.

Для того, чтобы соблюдать чистоту в вазе Николаева посоветовала использовать кризал. Это средство на основе лимонной кислоты, оно дезинфицирует воду. Кроме того, для этой же цели можно использовать каплю отбеливающего средства или хлорки.

Также флорист объяснила, что лисья цветов не должна находиться в воде. По ее словам, герберы любят, когда в вазе мало воды – не более 5 см. А тюльпаны и вовсе можно положить в холодильник в ящик для овощей. Однако делать это нужно так, чтобы цветам ничего не мешало.

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#женщины
#выбор
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В Тучкове снесли аварийный двухэтажный жилой дом
06 марта 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоквартирный каменный жилой дом высотой в два этажа, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Восточной улице в рабочем посёлке Тучково Рузского городского округа.
«Дом был построен в 1954 году. Его общая площадь составляла свыше 700 квадратных метров. По результатам обследования здание признали аварийным, жильцов оттуда расселили в 2017 году, а строение было решено демонтировать. Сейчас дом снесли, участок земли, который он занимал, расчищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.
Решение относительно того, как использовать освободившийся участок, ещё не принято.

Всего на территории Рузского городского округа было выявлено 212 аварийных зданий, а также недостроенных объектов и самостроев. 87 из них снесены либо достроены и приведены в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.

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#рузский городской округ
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#мособлархитектура
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Стало известно, какие подарки предпочитают женщины на 8 марта
Большинство российских женщин мечтают о романтическом подарке на 8 марта
06 марта 2024, 11:43

Фото: iStock/Andrii Borodai

Большинство российских женщин хотели бы получить романтический подарок на 8 марта. Такие данные следуют из соцопроса, проведенного интерьерной компанией Mr.Doors в преддверии Международного женского дня.
В рамках опроса женщинам предлогалось анонимно ответить на вопрос: «Какому подарку на 8 Марта вы обрадуетесь больше?». 63% опрошенных заявили, что мечтают о романтическом подарке, а 37% представительниц прекрасного пола хотели бы получить практичные подарки для дома.

«Благодаря «гениальным» мужским идеям я дважды была награждена чайными сервизами, один раз — тостером. Мужчины, всегда лучше спрашивайте, чтобы не увидеть кривую улыбку», — передает «Вечерняя Москва» слова одной из опрошенных дам.

При этом последние годы наблюдается тренд на подарки в виде мебели и предметов интерьера.

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В Совфеде не оценили выступление провинившихся звезд шоу-бизнеса на Донбассе
Матвиенко высказалась против отправки в Донбасс «опорочивших себя» деятелей культуры
06 марта 2024, 11:36

Фото: kremlin.ru

Опорочивших себя деятелей культуры не стоит направлять на Донбасс для исправления и покаяния.
Такое мнение высказала на заседании палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 марта.

Она выразила сомнения в искренности такого подхода, утверждая, что большинство жителей региона не одобряют идею выступления у них в регионе тех, кто, по их мнению, не достоин этого. Матвиенко подчеркнула необходимость пересмотра подходов к этому вопросу и призвала обратить внимание на поведение художников и культурных деятелей.

По ее словам, большинство представителей культурной сферы ведут себя достойно и поддерживают страну и ее героев. В качестве примера она упомянула скрипача Петра Лундстрема, который активно поддерживает специальную военную операцию на Донбассе.

В то же время сенатор выразила мнение, что те, кто признал свою ошибку, должны публично это признать и объяснить свою позицию, но отправлять их на Донбасс для покаяния все равно не следует.

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В Госдуме предложили ввести ответственность для беременных за курение сигарет
06 марта 2024, 11:06

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий считает необходимым ввести ответственность для беременных женщин за курение. Он также полностью одобрил инициативу о запрете продажи сигарет и табачной продукции беременным женщинам и покупателям с детьми.
«Я целиком поддерживаю – женщинам и людям с детьми продавать сигареты не надо. Если женщина курит, и она забеременела, то она ответственна не только за себя, но и за ребенка. Для ребенка – это смертельный яд. Я бы ввел ответственность беременным за курение сигарет. Это нельзя ни в коем случае делать», – сказал Милонов в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Он также считает, что стоит запретить и продажу алкоголя в продуктовых магазинах. По его словам, алкогольную продукцию необходимо реализовывать в отдельных отделах или секциях, которые не связаны с продуктами.

Напомним, Институт исследования проблем современной политики направили письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением о запрете продажи сигарет и табачной продукции беременным женщинам и покупателям с детьми.


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Лицеисты из Одинцова победили на Северном математическом турнире
06 марта 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда учеников 8б класса Одинцовского лицея завоевала победу на XIV Северном математическом турнире, который проводился в Вологде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Команда из Одинцова впервые приняла участие в турнире и одержала победу в номинации «Уверенный дебют». Поздравляем ребят с заслуженной победой! Искренне желаем им дальнейших успехов в математике и других научных областях», — заявили в министерстве.
В турнире соревновались 183 школьника из 12 российских регионов. Этот ежегодный турнир является одним из самых престижных математических испытаний для российских учеников школ. Турнир проводится в два этапа: отборочный и финальный.

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Егор Кончаловский присоединился к подмосковным информаторам о выборах
06 марта 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Кинорежиссёр Егор Кончаловский, проживающий в городском округе Истра, побеседовал с членами участковой избирательной комиссии, оповещающими избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации, и внёс свой вклад в работу информаторов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Егор Андреевич не только приветливо встретил наших коллег, но и сам решил принять участие в информировании жителей города Истра и всего Подмосковья о выборах», — говорится в сообщении.
Кончаловский обратился с призывом ко всем россиянам прийти на голосование и сделать свой выбор.

«От вашего решения, от вашей активности будет зависеть то, как мы будем жить и в нашем округе, и в нашем замечательном Подмосковье, и в нашей стране», — заявил Кончаловский.
Информирование избирателей о предстоящих выборах проводится в Московской области с 17 февраля, в работе участвуют более 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Все они прошли специальное обучение.

Информаторы рассказывают избирателям о кандидатах, дате выборов, а также о том, какие есть формы голосования и где находятся избирательные участки. В завершении беседы они передают гражданам информационные материалы.

Выборы президента России состоятся в марте этого года. Впервые для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта.

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#подмосковье
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