Девушка Павла Дурова называла себя Белоснежкой и росла в скромной однушке

Фото: соцсети Павла Дурова
Юлия Вавилова, возлюбленная Павла Дурова, выросла в однокомнатной квартире в Северном Чертаново и называла себя Белоснежкой. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».
Уточняется, что 24-летняя Вавилова проживала в панельном доме недалеко от Битцевского леса. Она часто называла себя Белоснежкой из-за своей любви к животным.
По словам соседа по дому, 9 лет назад Екатерина Вавилова, мать возлюбленной Дурова, выставила квартиру в спальном районе на продажу, после чего переехала на Нагатинскую набережную. Другая соседка сообщила, что Юлия Вавилова уехала за границу и не планирует возвращаться домой.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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По словам соседа по дому, 9 лет назад Екатерина Вавилова, мать возлюбленной Дурова, выставила квартиру в спальном районе на продажу, после чего переехала на Нагатинскую набережную. Другая соседка сообщила, что Юлия Вавилова уехала за границу и не планирует возвращаться домой.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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