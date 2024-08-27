Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова

Лидер партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил французским властям задержать и Марка Цукерберга, так как в Facebook* происходят вещи, подобные тем, в которых обвиняют Дурова. Об этом пишет РИА Новости.