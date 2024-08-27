Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова

Фото: сайт Кремля
Лидер партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил французским властям задержать и Марка Цукерберга, так как в Facebook* происходят вещи, подобные тем, в которых обвиняют Дурова. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Медведева, задержание Дурова во Франции также является политическим делом, несмотря на заявления президента республики Эммануэля Макрона.
Ранее Макрон заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Ранее Макрон заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова