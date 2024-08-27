Илон Маск призвал Макрона объяснить истинные причины ареста Павла Дурова

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X вновь высказался об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Отмечается, что Маск решил напрямую обратиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав политика сообщить больше информации о задержании Дурова.
Ранее Макрон заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».
Напомним, 24 августа 2024 года, в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск.
Ранее Макрон заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».
Напомним, 24 августа 2024 года, в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова