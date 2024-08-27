Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова властями Франции. Об этом сообщает БелТА.
По словам главы белорусского государства, французские власти поступили правильно. Если Дуров действительно виноват, то он должен ответить, добавил Лукашенко.
При этом президент задался вопросом, почему к Белоруссии предъявляют претензии, когда она себя «защищает» подобными методами.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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При этом президент задался вопросом, почему к Белоруссии предъявляют претензии, когда она себя «защищает» подобными методами.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова