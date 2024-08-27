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Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»

Лукашенко заявил, что не осуждает действия Франции в отношении Дурова
27 августа 2024, 16:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова властями Франции. Об этом сообщает БелТА.
По словам главы белорусского государства, французские власти поступили правильно. Если Дуров действительно виноват, то он должен ответить, добавил Лукашенко.

При этом президент задался вопросом, почему к Белоруссии предъявляют претензии, когда она себя «защищает» подобными методами.



Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Подмосковные ветеринары вылечили кошку экзотической породы
27 августа 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кошку породы сервал по кличке Нисса привели на приём к врачам Талдомской ветеринарной станции. Хозяева обратили внимание на необычное пятно на теле питомца и решили не заниматься самолечением, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Сервал – редкая порода кошек. Они отличаются крупными размерами и большим весом – до 18 кг, а также особым характером. Их доверие нужно заслужить. Но ветеринары Талдомской станции имеют опыт работы с необычными питомцами, включая таких экзотических особей, как Нисса. После осмотра и проведения необходимых анализов специалисты назначили лечение. Сейчас малышка полностью здорова», – говорится в сообщении.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что важно вовремя обращаться к специалистам, чтобы избежать возможных осложнений и сохранить здоровье питомца. Записаться на приём в государственную ветеринарную клинику можно по телефону 8 (495) 668-01-25 или через портал госуслуг Московской области.

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В США заявили о первом крупном поражении НАТО на Украине
Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО на Украине потерпело свое первое крупное поражение
27 августа 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Североатлантический альянс на Украине потерпел свое первое крупное поражение, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Своим мнением он поделился в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО», — заявляет Джонсон.
По его словам, за время украинского конфликта РФ показала, что любые натовские вооружения может уничтожить с легкостью.

«РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, танки Amrams, ЗРК Javelin, <…> — нет ни одного оружия, поставленного НАТО, которое остановило бы Россию», — резюмировал эксперт.
В российском МИДе подчеркивали, что все грузы, содержащие оружие для киевского режима, будут законной целью для военнослужащих ВС РФ.

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#мир
#украина
#сша
#нато
#новости
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Зеленский назвал еще один сценарий завершения конфликта на Украине
Зеленский: Киев рассчитывает, что конфликт на Украине закончится переговорами
27 августа 2024, 16:03

Киевский режим рассчитывает на завершение украинского конфликта диалогом, сообщил на пресс-конференции экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая.
«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — прокомментировал украинский политик.
Ранее он заявлял, что нападение боевиков ВСУ под Курском — часть «военно-дипломатической операции», однако все ее цели Зеленский не раскрыл, добавив, что, в случае успеха украинской армии, они будут очевидными.

Риторика Зеленского была противоречива еще во время его президентских полномочий. Стоит отметить, что уже бывший президент-комик не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний.

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#украина
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#новости
#переговоры
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В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о задержании Дурова
Захарова: Слова Макрона про дело Дурова показывают «истинное лицо Франции»
27 августа 2024, 15:17

Фото: сайт МИД РФ

Слова французского президента Эммануэля Макрона о деле предпринимателя Павла Дурова показывает, что Париж уничтожает свободу слова. Об этом заявила в своем Telegram-канале дипломат Мария Захарова.
«Прочитала заявление французского президента по Дурову. Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции», — говорится в сообщении.

Официальный представитель российского МИДа отметила, что французское внешнеполитическое ведомство, до слов Макрона, объясняло отказ комментировать ситуацию с Дуровым «уважением к судебной системе».

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что дело Павла Дурова не является политическим.

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Украина призналась в вмешательстве в выборы США
27 августа 2024, 14:48

Фото: istockphoto / twinsterphoto

Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев поддерживает связь с представителями обоих предвыборных штабов кандидатов в президенты США. Об этом сообщили в ТАСС.
В эфире телемарафона Андрей Ермак признал, что в предыдущие годы Украина действительно вмешивалась в американские выборы. Однако сейчас ситуация изменилась.

«У всех есть политика, где-то проходят выборы. Поэтому сегодня мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты Соединённых Штатов. Но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы не вмешиваемся [сейчас]», — заявил он.

В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о вмешательстве в американские выборы. В то же время Андрей Ермак заявлял, что украинская власть выступает против вмешательства в дела других государств.

11 января 2021 года Минфин США ввёл санкции против семи граждан Украины и четырёх ресурсов. В мае 2020 года один из них обнародовал аудиозаписи, свидетельствующие о давлении Джо Байдена на бывшего президента Петра Порошенко.

Украина, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США.

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Лукашенко призывают перейти на сторону Украины и отвернуться от РФ
27 августа 2024, 13:59

Фото: сайт Кремля

Глава РБ Александр Лукашенко рассказал о том, что получает призывы прекратить сотрудничество с РФ и перейти на сторону киевского режима, сообщают обозреватели БелТА. Белорусский лидер отметил, что его страна не может принять предложения, которые ей поступают «на 99%».
«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», — прокомментировал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Запад готовит теракты на территории РФ. По словам помощника президента России Николая Патрушева, речь идет об организации террористических атак в отношении объектов морской инфраструктуры страны.

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#мир
#россия
#белоруссия
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#новости
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Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим
27 августа 2024, 13:35

Фото: сайт Кремля

Дело задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если власти Франции не смогут представить серьезных доказательств выдвинутых в адрес бизнесмена обвинений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, обвинения предъявлены крайне серьезные. Если же Париж не предоставит доказательную базу, в таком случае, как отметил Песков, налицо будет прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и запугивания Дурова.

Ранее французский лидер заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#задержание
#франция
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Стало известно о подготовке Западом терактов на территории России
Патрушев: Запад организует теракты против объектов морской инфраструктуры РФ
27 августа 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Иностранные спецслужбы организуют теракты против объектов морской инфраструктуры Российской Федерации. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.
По его словам, Америка и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу РФ к ресурсам Мирового океана. Они хотят лишить или ограничить возможности нашей страны использовать морские транспортные коммуникации.

«Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России», — сказал он.

Патрушев отметил, что иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории Российской Федерации, которые направлены против стратегически важных объектов морской инфраструктуры. Кроме того, он добавил, что политика западных стран нацелена на сдерживание морской экономической деятельности РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии. Отмечается, что её председателем стал помощник президента Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Нарышкин: переговоры с Киевом недопустимы после атаки в Курской области
27 августа 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Переговоры с киевским режимом после нападения на Курскую область недопустимы, считает глава российской разведки Сергей Нарышкин. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Это заявление сделано президентом РФ Владимиром Путиным, что после террористической авантюры Украины в Курской области какие-либо переговоры вести с ними недопустимо», — отметил Нарышкин.
Боевики ВСУ напали на Курскую область с утра, 6 августа. Украинские радикалы получили отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников.

Ранее Сергей Нарышкин выражал надежду, что взятый под стражу во Франции бизнесмен Павел Дуров не выдаст Западу чувствительных для РФ данных.

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