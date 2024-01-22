Девушка похудела ради мужа и столкнулась с неожиданным последствием

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Девушка опубликовала на Reddit историю о том, как она похудела ради своего мужа, но столкнулась с неожиданными последствиями. По ее словам в итоге дело едва не закончилось разводом. Многие комментаторы высказали поддержку ее решению.
По словам 28-летней девушки, они с мужем вместе уже семь лет и у них есть общий ребенок. После родов она приобрела лишний вес и стала меньше обращать внимание на свой внешний вид, занимаясь заботой о ребенке.
В какой-то момент супруг девушки начал делать замечания относительно ее вида, предлагая ей заниматься спортом и вновь уделять внимание своему внешнему облику. Он даже предложил нанять няню, чтобы у нее было больше времени для себя, но она отказалась, предпочитая уделять больше внимания своему ребенку. В ответ на это он проявил холодность, и месяцами между ними не было никаких физических контактов и романтики, что сильно повлияло на ее самооценку.
Через некоторое время она все же решила воспользоваться услугами няни в надежде вернуть внимание своего мужа. Она также стала заниматься спортом, плаванием и поменяла свой рацион на более здоровый. Эти изменения привели к значительному снижению веса, а также к более тщательному уходу за собой. В ответ на эти перемены муж действительно стал проявлять к ней больше внимания.
Однако вместо радости, это вызвало у автора огорчение. Она не могла забыть обидные слова и холодное отношение мужа в период, когда она испытывала трудности. Она понимала, что нельзя насильно вызвать влечение у человека, но почему он не мог просто обнимать ее или целовать в щеку, пусть у нее и был лишний вес?
В итоге героиня истории сказала мужу, что хочет развестись с ним. По словам девушки, она не уверена, что снова сможет доверять ему.
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В какой-то момент супруг девушки начал делать замечания относительно ее вида, предлагая ей заниматься спортом и вновь уделять внимание своему внешнему облику. Он даже предложил нанять няню, чтобы у нее было больше времени для себя, но она отказалась, предпочитая уделять больше внимания своему ребенку. В ответ на это он проявил холодность, и месяцами между ними не было никаких физических контактов и романтики, что сильно повлияло на ее самооценку.
Однако вместо радости, это вызвало у автора огорчение. Она не могла забыть обидные слова и холодное отношение мужа в период, когда она испытывала трудности. Она понимала, что нельзя насильно вызвать влечение у человека, но почему он не мог просто обнимать ее или целовать в щеку, пусть у нее и был лишний вес?
В итоге героиня истории сказала мужу, что хочет развестись с ним. По словам девушки, она не уверена, что снова сможет доверять ему.
«А что если я снова наберу вес, или же у меня будут проблемы со здоровьем? Он снова будет относиться ко мне как к мусору?» — добавила она.В комментариях большинство пользователей выразили поддержку рассказчице.
«Твои чувства имеют значение, а твой муж, похоже, поверхностный или незрелый человек», — высказывали они.Читайте также:
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