Мигрант на Chery сбил подростка на «зебре» в Сестрорецке — школьник в реанимации
В субботу вечером в Сестрорецке, на улице Володарского, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Около 20:45 напротив дома №37 автомобиль Chery Arrizo 8, за рулём которого находился 25-летний гражданин Таджикистана, сбил 15-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Удар оказался настолько сильным, что подростка с тяжелыми травмами срочно доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
По факту аварии сотрудники ГУ МВД начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также проводится оценка действий водителя.
Читайте также: