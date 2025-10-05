Мигрант на Chery сбил подростка на «зебре» в Сестрорецке — школьник в реанимации

05 октября 2025, 11:55

15-летний пешеход пострадал в ДТП с китайским авто под управлением мигранта

Фото: Istock / maczone

В субботу вечером в Сестрорецке, на улице Володарского, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».