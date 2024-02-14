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Украинец, проживающий в Германии, рассказал о том, что его девушка угрожает отрезать ему ногу, если он вернется на родину и отправится на фронт. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
Он признался журналистам, что сам он воевать не хочет, и никакого чувства вины из-за того, что находится в безопасности, пока в его стране идут боевые действия, не испытывает, поскольку у него все равно нет шансов ничего поменять.
При этом он отметил, что меньше всего хотел бы оказаться на передовой, поскольку из-за отсутствия надлежащей военной подготовки погиб бы там в числе первых
«Моя позиция такова: я не хочу умирать за Украину, но я хочу вернуться туда и жить там», - заключил Витольд, который покинул Украину ещё 7 лет назад и сейчас работает в ФРГ в крупной IT-компании.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым в стране продлеваются сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая. При этом в рядах украинских войск не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.
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