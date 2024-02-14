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Девушка пригрозила украинцу отрезать ногу, если тот отправится на фронт

NZZ: Живущий в Германии украинец пожаловался на угрозы своей девушки
14 февраля 2024, 04:57
Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Украинец, проживающий в Германии, рассказал о том, что его девушка угрожает отрезать ему ногу, если он вернется на родину и отправится на фронт. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

Мужчина по имени Витольд рассказал, что девушка, когда они общаются по телефону, боится за него, и именно поэтому прибегает к подобного рода угрозам.

Он признался журналистам, что сам он воевать не хочет, и никакого чувства вины из-за того, что находится в безопасности, пока в его стране идут боевые действия, не испытывает, поскольку у него все равно нет шансов ничего поменять.

При этом он отметил, что меньше всего хотел бы оказаться на передовой, поскольку из-за отсутствия надлежащей военной подготовки погиб бы там в числе первых

«Моя позиция такова: я не хочу умирать за Украину, но я хочу вернуться туда и жить там», - заключил Витольд, который покинул Украину ещё 7 лет назад и сейчас работает в ФРГ в крупной IT-компании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым в стране продлеваются сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая. При этом в рядах украинских войск не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.

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#мобилизация
#украина
#германия
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По делу Хантера Байдена нашли доказательства того, что он употреблял наркотики
Минюст США обнаружил в телефоне Хантера Байдена фото употребления им наркотиков
14 февраля 2024, 04:41

Фото: iStock/Bo_Shen

Министерство юстиции США обнаружило в телефоне сына американского президента Хантера Байдена фотографии, которые указывают на употребление им наркотических веществ. Это следует из обнародованного ведомство отчета.
Согласно документу, фотографии относятся к периоду конца 2018 года. Именно тогда Байден-младший вовсю отрицал наличие у себя наркозависимости. Между тем на полученных снимках, как следует из отчёта, явственно запечатлены пакетики с наркотическими веществами (предположительно, речь идет о кокаине и крэк-кокаине), а также принадлежности для их употребления.

Также в отчёт Министерства юстиции включены скриншоты из переписок Хантера Байдена, в которых он либо сам рассказывает о случаях употребления им запрещённых веществ, либо интересуется возможностью их приобретения.

Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.

Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов.

Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.

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#джозеф байден
#наркотики
#сша
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В Китае поезд на магнитной подушке побил рекорд скорости, который установил сам
SCMP: Китайский поезд на магнитной подвеске побил собственный рекорд скорости
14 февраля 2024, 02:07

Фото: iStock/nitimongkolchai

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) заявила, что её новый поезд на магнитной подвеске превзошёл свой предыдущий рекорд в 623 километра в час во время испытаний в вакуумной трубе. Это означает, что в Китае вскоре может появиться поезд, который будет таким же быстрым, как самолет, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Поезд использует технологию магнитной подвески, которая использует магнетизм для продвижения поезда вперед и «левитации» его над путями. Он также движется по специально разработанной трубе низкого вакуума для дальнейшего увеличения скорости.

CASIC заявила, что последнее испытание не только установило рекорд скорости для системы, но и подтвердило несколько ключевых технологий и доказало, что они хорошо работают вместе. Проект high-speed flier объединяет технологии аэрокосмического и наземного железнодорожного транспорта с расчетной скоростью до 1000 км / ч, что превышает скорости коммерческой авиации, сообщило агентство.

«Наука и технология развиваются шаг за шагом, и некоторые аспекты этого проекта все еще находятся на неизведанной территории в Китае. Каждый шаг является сложным, и это сложная система», — сообщил главный конструктор проекта Мао Кай.

Испытание показало, что труба транспортного средства и рельсы хорошо взаимодействуют, поддерживая устойчивую плавучесть тяжелых транспортных средств на магнитной подвеске. Мощные системы передвижения и общий контроль безопасности также функционировали так, как ожидалось. Кроме того, Китайское национальное космическое управление, департамент CASIC, также работает над коммерческими аэрокосмическими системами электромагнитного запуска следующего поколения.

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#китай
#скорость
#рекорд
#поезда
#технологии
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Курская область, вслед за Белгородской, также объявила о ракетной опасности
Старовойт: Власти Курской области объявили ракетную опасность
14 февраля 2024, 01:31

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Курская область, как и соседняя Белгородская до неё, объявила жителям региона о ракетной опасности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
В Белгороде и Белгородском районе, а также городе Валуйки ранее тоже была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии города.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ракета
#белгород
#курская область
#опасность
#губернатор
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Пакет помощи Израилю и Украине не вынесут на голосование в Палате представителей
Politico: Палата представителей не будет голосовать за помощь Украине и Израилю
14 февраля 2024, 00:50

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил журналистам, что не намерен выносить на рассмотрение палаты пакет помощи Украине и Израилю от Сената. Об этом пишет американское издание Politico.
«Демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об освобождении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом», — пишет издание.

Ходатайство об освобождении – это процедура, позволяющая поставить вопрос на рассмотрение Палаты представителей без предварительного рассмотрения профильным комитетом. Оно может быть подано только после того, как законопроект находился в комитете в течение не менее 30 дней.

Однако для подобной процедуры нужно получить подписи большинства конгрессменов нижней палаты. Поэтому демократам необходимо, чтобы подписи поставила часть республиканcких членов Палаты представителей Конгресса США.

Некоторые республиканцы провели тихие переговоры с демократами о дальнейших действиях, но пока ни один республиканец к ним прямо не присоединился, сообщает Politico. Таким образом, вопрос о процедуре рассмотрения в обход спикера и профильного комитета пока под вопросом.

Ранее стало известно, что Сенат США проголосовал в поддержку законопроекта о выделении помощи в размере $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню. В проект не входит выделение средства защиту американской границы. Свои голоса «за» отдали 70 сенатор, 29 - против. Из $95 миллиардов Украина должна получить более $60 миллиардов. Израиль получит около $14 миллиардов.

Этот законопроект был разработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы нелегальной миграции после того, как они блокировали обсуждение запроса администрации о помощи Украине, ссылаясь на пограничный кризис.

12 февраля спикер нижней палаты законодательного органа республиканец Майк Джонсон заявил, что рассматриваемый в Сенате законопроект не касается «наиболее серьезной проблемы, стоящей перед» США. До этого Джонсон уже называл предложение Сената «заведомо непроходным».

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#конгресс сша
#помощь
#украина
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«Отчитаться перед чиновниками»:30 лет со дня расстрела Чикатило, кто оказался соучастником
14 февраля 2024, 00:00

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

14 февраля 1994 года в Ростовской области казнили маньяка Андрея Чикатило, на счету которого более 50 жертв. Спустя 30 лет со дня расстрела одного из самых жестоких убийц, редакция «Радио 1» вспомнит о его кровожадных преступлениях и расскажет о том, возможна ли отмена моратория на смертную казнь в России.

Смертная казнь в России: могут ли вернуть


Смертная казнь не назначается и не исполняется в России с 16 апреля 1997 года, когда вступил в силу мораторий, утвержденный указом президента Бориса Ельцина. Однако идея возобновления высшей меры наказания продолжает обсуждаться.

Так, отменить мораторий на смертную казнь в России предложил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он выступил с такой инициативой после убийства военного корреспондента Владлена Татарского в питерском кафе. Позже инициативу поддержал лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. О том, возможно ли возобновление смертной казни в России и к чему это может привести, в беседе с «Радио 1» рассказал вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Я очень надеюсь на то, что возобновления смертной казни не будет у нас в стране. Безусловно, существуют проблемы, но международный опыт показывает, что проблемы с преступностью смертная казнь никак не решает: что в США тяжких преступлений становится только больше, что в Китае. Последнее время большое возмущение и переживание у меня вызывают новые способы, которые начали применять в США относительно убийства людей, которые приговорены к смертной казни. Недавно казнили первого человека с использованием газа. Такое ощущение, будто бы в нашем мире возвращаются самые страшные способы умерщвления граждан из времен третьего рейха», - заявил Мельников.

Он обратил внимание на то, что во всем в мире многие уголовные дела рассматриваются поверхностно и сложно добиться справедливого вынимания приговора.

«Все больше политики в уголовных делах оказывается, тяжело добиться справедливого правосудия. Если говорить о России, я надеюсь, что мораторий будет непоколебим, иначе мы можем войти в клуб странных государств, которые в 21 веке убивают людей. С другой стороны, маньяки, педофилы, террористы - это те люди, которых нужно максимально наказывать. Их нужно изолировать от общества, в этом нет сомнений. В отношении таких преступников нужно вести жесткую политику борьбы. Вопрос только в методах: если мы будем принимать позицию, как в США, чем мы будем отличаться?», - задался вопросом эксперт.

Рассуждая о том, почему поиски Чикатило продолжались долго и привели к расстрелу невиновного, Мельников заявил, что в этом виновны правоохранители, которые не хотели портить статистику.

«Что нам показало дело Чикатило? Чтобы показать статистику о том, что у нас нет маньяков, убили несколько людей, которые не имели к этому отношения. Сам Чикатило при это продолжал свои ужасные преступления совершать. На мой взгляд, соучастниками были те правоохранители, которые пытались это дело замять, ведь продолжалось это в том числе из-за их некомпетентности, попытки скрыть информацию, лишь бы их условно не трогали. Им нужно было отчитаться перед чиновниками, что привело к таким последствиям», - заключил эксперт.

Андрей Чикатило: биография маньяка


Андрей Чикатило родился в 1936 году в Сумской области. Его отец ушел на войну, где попал в плен, и воспитанием сына занималась мать.





Позже в своих письмах адвокату Чикатило признавался, что до 12 лет он страдал недержанием мочи, и мать часто наказывала его. Он также писал, что испытывал проблемы в сексуальном плане и не ладил с противоположным полом. Содержания писем впервые были раскрыты после выхода фильма о Чикатило в 2018 году.

Расстрел невинно осужденного Кравченко


Свое первое убийство Чикатило совершил в 1978 году. Его жертвой стала девятилетняя девочка, которую он изнасиловал и задушил. В поисках преступника правоохранители вышли на ложный след и задержали 25-летнего Александра Кравченко, который ранее был судим за убийство ребенка. Через три недели после пребывания в СИЗО, Кравченко взял вину за убийство девочки на себя. Изначально он был приговорен к 15 годам заключения, но позже родственники убитой настояли на пересмотре дела. Так, суд вынес приговор о смертной казне. 5 июля 1983 года Кравченко был расстрелян.



Убийства продолжались, правоохранители находили изуродованные тела в различных частях Ростовской области. Жертвами маньяка становились мальчики девочки и женщины, все преступления объединяла жестокость.

Неоднократно Чикатило попадал в поле зрения правоохранителей: в 1984 году он был задержан на центральном рынке города, потому что показался сотрудникам милиции подозрительным. Тогда при нем обнаружили нож, веревку и вазелин, однако находчивый мужчина объяснило это тем, что он работает в снабжении, и использует имеющиеся предметы в профессиональных нуждах.

Второй раз Чикатило был задержан за кражу аккумулятора. Ему присудили год исправительных работ.

Суд над Чикатило и расстрел


С 1985 по 1987 годы советские правоохранители провели самую масштабную поисковую операцию по поимке преступника, который продолжал орудовать в Ростовской области на протяжении 12 лет. За это время милиционеры нашли сотни людей с сексуальными отклонениями, раскрыли десятки убийств и изнасилований.

Задержать Чикатило удалось 6 ноября 1990 года. На мужчину в классическом костюме, выходившего из леса, обратил внимание участковый. Маньяка задержали, проверили документы, отпустили, но установили за ним наблюдение. 20 ноября 190 года Чикатило был задержан при очередной попытке познакомиться с маленьким мальчиком.

На суде Чикатило пытался разжалобить присутствующих. Он рассказывал об изнасиловании в армии, избиениях матери, унижениях сверстников. Судебные заседания продолжались более двух недель, уголовное дело содержалась в 200 томах. Когда судья огласил приговор и прозвучало слово «расстрел», в зале раздались аплодисменты.

14 февраля 1994 года Чикатило расстреляли в окрестностях Новочеркасской тюрьмы


Последняя смертная казнь: Сергей Головкин


Серийный маньяк Сергей Головкин, известный как Фишер, был расстрелян 2 августа 1996 года, педофил убил 11 несовершеннолетних. Он не просто насиловал и душил подростков, но и пытался употребить в пищу их внутренние органы. Он стал последним человеком, приговоренным к высшей мере наказания в виде смертной казни.

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Базирующаяся в аэропорту Жуковский авиакомпания стала лучшей в России
13 февраля 2024, 21:55

Фото: ​Дмитрий Павлов

Авиакомпания Red Wings, которая базируется в подмосковном аэропорту Жуковский, стала победителем VIII Национальной премии Skyway Service Award. Она отмечена в номинации «За активное освоение отечественной авиатехники», сообщается на сайте перевозчика.
«Победа в этой номинации – не только знак признания весомого вклада Red Wings в возрождение отечественной авиатехники, но и серьёзный стимул на будущее. Формируя портфель заказов на самолёты российского производства, мы закладываем новую базу суверенного рынка гражданского авиастроения России, которое сейчас восстанавливается после десятилетий доминирования западных производителей», – заявил гендиректор компании Евгений Солодилин.
Red Wings – первая и пока единственная российская авиакомпания, эксплуатирующая весь спектр отечественных гражданских самолётов. Основу парка составляют ближнемагистральные лайнеры SSJ-100. В конце прошлого года он пополнился модернизированным Ту-214, который с начала февраля используется на регулярных рейсах.

В рамках совместной программы с Объединённой авиастроительной корпорацией авиакомпания планирует в ближайшие годы поставить на свои маршруты ещё несколько машин семейства Ту-204/214. Грузовой парк также состоит из самолётов отечественного производства – Ил-96-400Т и Ил-76ТД.

Маршрутная сеть Red Wings состоит из более чем ста внутрироссийских и зарубежных направлений.

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#подмосковье
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#самолёты
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На дне Балтийского моря археологи нашли стену времён каменного века
Каменная стена 10-тысячелетней давности обнаружена на дне Балтийского моря
13 февраля 2024, 21:09

Фото: istockphoto/Sybille Reuter

На дне Балтийского моря археологи обнаружили древнейшее монументальное сооружение в Европе. Оно представляет собой каменную стену длиной около километра.
Древняя постройка была обнаружена в Мекленбургской бухте, расположенной в юго-западной части Балтики, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Конструкция представляет собой массивную структуру, состоящую из 1673 отдельных камней. Общая масса каменных глыб превышает 142 тонны. Размещены они на глубине около 21 метра.

Исследователи Кильского университета в Германии считают, что стену сложили охотники-собиратели каменного века около десяти тысяч лет назад. Предполагается, что наши далёкие предки использовали эту стену для охоты на мигрирующих северных оленей. Найденный артефакт является, вероятно, самым древним из известных охотничьих сооружений.

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#охотники
#журнал
#археология
#море
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В Подмосковье установили более 133 тысяч камер «Безопасного региона»
13 февраля 2024, 20:28

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

К системе «Безопасный регион» в Московской области с начала года подключили 1,2 тыс видеокамер. А всего система насчитывает 133,2 тыс. камер, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«Камеры «Безопасного региона» установлены в общественных местах - во дворах и на подъездах, возле детских госучреждений и торговых центров, на железнодорожных переездах. Их применяют, чтобы обеспечить безопасность и порядок в регионе или проконтролировать ход строительства объектов», – говорится в сообщении.
Кроме того, отметили в министерстве, данные с видеокамер использует искусственный интеллект. С их помощью он, например, следит за уборкой снега, выявляет скопления бродячих животных, контролирует состояние контейнерных площадок, определяет незаконную торговлю, а также подсчитывает посетителей парков.

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#московская область
#мингосуправления мо
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«Полностью согласен»: Журналист Хинкл подтвердил слова Карлсона о Москве
Журналист Хинкл согласился со словами Карлсона о Москве
13 февраля 2024, 19:59

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

Американский журналист Джексон Хинкл согласился со словами своего коллеги Такера Карлсона о российской столице, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Такер Карлсон говорит, что Москва намного чище и безопаснее, чем любой крупный город США. Я полностью согласен», — написал Хинкл.

Ранее Карлсон отметил не только чистоту и ухоженность Москвы, но также и её архитектуру, еду и качество услуг.

Напомним, 1 февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон впервые приехал в Москву, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. По его словам, он хотел поговорить с президентом РФ ещё около полугода назад, однако, его попытки реализовать свой проект были заблокированы со стороны правительства США.

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#москва
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