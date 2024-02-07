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На Украине приняли законопроект об ужесточении мобилизации

Верховная рада Украины приняла проект об ужесточении мобилизации
07 февраля 2024, 15:22
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации, об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.
«Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243», — рассказал Гончаренко.

При этом, по словам парламентария, проект будет также рассматриваться во втором чтении. Тогда в документ внесут некоторые правки. Гончаренко подчеркнул, что сам он голосовал «против».


Как добавила депутат Рады Ирина Геращенко, на голосовании отсутствовал главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Проект представлял министр обороны страны Рустем Умеров, при том, что сперва предполагалось, что это будет делать именно Залужный.

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В Польше отметили, что украинские военные стали чаще погибать
Gazeta Wyborcza: украинские военные чаще погибают из-за нехватки снарядов
07 февраля 2024, 15:37

Фото: iStock/undefined undefined

В ВСУ за последнее время сильно выросли потери из-за нехватки вооружения и преимущества ВС РФ в артиллерии. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.
«Все более ощутимая нехватка боеприпасов снижает эффективность ВСУ в области контрбатарейного борьбы. Украинская артиллерия вынуждена экономить снаряды и не может позволить себе наносить удары по всем потенциальным целям», - говорится в статье.

При этом сами украинские артиллеристы сообщают, что чем меньше у них снарядов, тем больше потерь среди пехоты ВСУ. Автор материала отметил, что Украина начала испытывать дефицит вооружения после блокировки военной помощи в США и из-за постоянных задержек поставок из европейских стран.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) отдали России инициативу на фронтах спецоперации из-за нехватки людей и боеприпасов. Украинские военные испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов и комплектующих для ремонта бронетехники. Из-за этого главная цель ВСУ сейчас — это сохранение существующих позиций.

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#вс рф
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ВС РФ ударили по военным объектам Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли комплексный удар по объектам ВПК Украины
07 февраля 2024, 14:16

Фото: iStock/3D_generator

Российская армия нанесла комплексный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что на пораженных предприятиях производились беспилотные катера, береговые ракетные комплексы, а также ракеты к РСЗО и взрывчатые вещества.

В ведомстве подчеркнули, что все удары достигли своих целей, поразвив намеченные объекты.

Напомним, 7 февраля утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в Киеве, Харькове и Николаеве прогремел ряд взрывов. В Новомосковском районе Днепропетровской области обломки беспилотника повредили предприятие. При этом польское командование заявило, что Польша подняла самолёты во время ракетной атаки РФ по Украине.

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#воздушная тревога
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Четыре дома повреждены при обстреле белгородского села Новая Таволжанка
Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка, повреждены 4 дома
07 февраля 2024, 13:58

Фото: iStock/victorass88

Украинская сторона атаковала село Новая Таволжанка в белгородской области, обстрелом повреждены четыре частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в одном из домов снаряд повредил хозпостройку. При этом в остальных пострадали крыши, окна и фасады. Также поврежден один автомобиль. Специалисты продолжают подворовой обход для выявления повреждений после обстрела ВСУ.

Ранее Гладков также сообщал, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. По предварительной информации, есть двое пострадавших - это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия.

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#обстрел
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В США раскрыли, к чему приведет Украину потеря Одессы
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: потеря Одессы обернётся катастрофой для Киева
07 февраля 2024, 13:36

Фото: iStock/Multipedia

Переход Одессы под контроль России обернется для правительства Украины полной катастрофой. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Если Одесса окажется под контролем России, Украина потеряет выход к Черному морю. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придется перевозить по суше, а мы видели, насколько "гостеприимны" фермеры в Польше и Румынии», - заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он подчеркнул, что польские и румынские фермеры призовут украинцев держаться от них подальше. По мнению Джонсона, по окончании конфликта Украина исчезнет с лица земли в качестве государства, так как она уже потеряла важные территории и большое число населения.
Таким образом, «Украина войдет в спираль смерти и после этого не восстановится, заключил Джонсон.

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Красногорский проект «Мужественные люди» отмечен премией «Мы рядом. Доброе дело»
07 февраля 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Социально-значимый проект из Красногорска стал лауреатом XI премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Премией отмечен проект Петрово-Дальневской детской школы искусств «Мужественные люди». Это серия концертных мероприятий, организованных под руководством Кристины Казанчян на сцене Центрального клинического военного санатория Минобороны «Архангельское». Участники проекта своими выступлениями выражали поддержку и благодарность за самоотверженность и героизм участникам СВО, проходящим реабилитацию в медучреждении», – говорится в сообщении.
В администрации напомнили, что в этом году губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги премии, отметил не только героические поступки защитников Родины, совершённые в ходе спецоперации, а также проекты по поддержке участников СВО и их близких.

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«Полная капитуляция»: В Британии предсказали, чем завершится конфликт на Украине
Экс-агент MI6 Крук: Путин намекнул, что Украину ждет капитуляция
07 февраля 2024, 12:10

Фото: iStock/JARAMA

Украинский конфликт закончится полным разгромом ВСУ, а политическое будущее будет формироваться на условиях России. Такое заявление сделал бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.
«Условия для политического будущего будет устанавливать Россия. Вопрос заключается в том, что будет ли в Киеве принято решение капитулировать, что очень сложно при Зеленском, или Россия продолжит, пока у них (Киева - ред.) не будет иного выбора, кроме как капитулировать», - заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин ясно дал это понять. Также, по его словам, исход конфликта уже очевиден, так как Россия имеет преимущество на поле боя и продолжает набирать обороты. Таким образом, фактически конфликт закончен, заключил Крук.

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Часть Киева осталась без электричества после серии взрывов
07 февраля 2024, 10:57

Фото: istockphoto/sandsun

Часть абонентов в Киеве, которые проживают на левом берегу Днепра, осталась без света. Серьёзные повреждения получили сразу две линии электропередачи (ЛЭП).
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своём телеграм-канале боксёр, оратор и политик уточнил, что работа ЛЭП нарушена в результате взрывов, прогремевших в Днепропетровском районе города. Местная военная администрация призвала киевлян оставаться в укрытиях, так как предполагается, что массированный удар авиации ВКС России был не последним.

Сегодня, 7 февраля, взрывы прозвучали в Киеве, Львове, Миргороде Полтавской области, Павлограде, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях, Харькове и Николаеве. Удары наносились как с самолётов, так и при помощи ракетных установок наземного базирования.

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#киев
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Пушилин: Украина может устроить теракты, чтобы помешать выборам
07 февраля 2024, 10:39

Фото: kremlin.ru

Киевский режим может попытаться устроить теракты, чтобы помешать проведению выборов президента в Донецкой Народной Республике, об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью для «Россия 24».
Пушилин заявил, что адреса избирательных пунктов не будут предаваться публичной огласке, чтобы помешать киевскому режиму спланировать теракты и обстрелы.

«К сожалению, этого мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций», — отметил Пушилин.

Напомним, президентские выборы в России в 2024 году будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. Нынешний глава государства Владимир Путин баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца.

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#денис пушилин
#всу
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#днр
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При обстреле белгородского города Шебекино пострадали два мирных жителя
Гладков: Два человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино
07 февраля 2024, 10:38

Фото: iStock/DarthArt

При обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших - это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших везут в городскую больницу №2, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона также добавил, что один из снарядов попал на территорию стоянки одного из промышленных предприятий. Там повреждены 10 машин, а также пробита кровля цеха. На месте находятся все спецслужбы города.

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