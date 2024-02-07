На Украине приняли законопроект об ужесточении мобилизации

Фото: iStock/Oleksander Bontei
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации, об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.
«Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243», — рассказал Гончаренко.
При этом, по словам парламентария, проект будет также рассматриваться во втором чтении. Тогда в документ внесут некоторые правки. Гончаренко подчеркнул, что сам он голосовал «против».
Читайте также:
Депутат Рады Чернев оценил возможную мобилизацию заключённых на Украине
Кличко назвал число мужчин и женщин, мобилизованных в Киеве
«Спустили собак»: Пытавшихся бежать украинцев поймали в нескольких метрах от Румынии
Евгения Парфентьева