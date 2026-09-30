Девушка пристрастилась к популярному среди молодежи напитку и рассказала о последствиях
Жительница Великобритании Изабелла Уилсон пристрастилась к чаю матча и рассказала, как это повлияло на здоровье. Об этом пишет издание Daily Mirror.
19-летняя девушка призналась, что впервые попробовала популярный среди молодёжи напиток в 2024 году. Начав с нескольких порций в неделю, она вскоре стала думать о нём постоянно и даже устроилась бариста, чтобы иметь возможность пить его ежедневно. Уилсон отмечает, что иногда потребляла до 400 миллиграммов кофеина, что эквивалентно пяти банкам энергетиков.
Со временем у британки появились хронические головные боли, тошнота, вздутие живота, проблемы с кожей и набор веса примерно на 13 килограммов. Через полтора года постоянного употребления напитка она начала подозревать, что её состояние связано с ним.
Уилсон постепенно сократила потребление чая до двух порций в неделю, после чего её кожа стала улучшаться, головные боли исчезли, а вес начал снижаться. Однако в течение нескольких месяцев девушка испытывала симптомы отмены кофеина.
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