Девушка пристрастилась к популярному среди молодежи напитку и рассказала о последствиях

30 сентября 2026, 19:28

Британка пристрастилась к чаю матча и заметила хронические проблемы со здоровьем

Фото: iStock/Arx0nt

Жительница Великобритании Изабелла Уилсон пристрастилась к чаю матча и рассказала, как это повлияло на здоровье. Об этом пишет издание Daily Mirror.