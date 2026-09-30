Биолог опроверг популярные мифы о старении
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев опроверг главные мифы, связанные со старением организма. Об этом информирует KP.RU.
Биолог отметил, что старение не имеет единственной причины, которую можно было бы «отключить». Современные научные данные указывают на сложную систему процессов старения, иерархия которых пока обсуждается. Поэтому, согласно его мнению, до создания чудодейственной таблетки от старости еще очень далеко. Сейчас, как пояснил Москалев, проводятся исследования средств против старения на мышах. Однако препараты, которые продлевают жизнь грызунам, часто оказываются неэффективными при тестировании на людях.
Москалев подчеркнул, что соблюдение рекомендаций по физической активности, включая количество шагов в день, не может остановить старение. Движение — это не просто достижение определенной цифры шагов, а регулярные физические упражнения, которые помогают человеку сохранять силу, мышечную массу и поддерживать кардиореспираторную выносливость.
Кроме того, ученый считает ошибочным мнение о том, что биологический возраст можно измерить с точностью до года. Он добавил, что для отслеживания процесса старения необходимо учитывать различные аспекты.
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