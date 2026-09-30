Биолог опроверг популярные мифы о старении

30 сентября 2026, 16:17

Биолог Москалев: 10 тысяч шагов в день не помогут остановить старение

Фото: iStock/Maryviolet

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев опроверг главные мифы, связанные со старением организма. Об этом информирует KP.RU.