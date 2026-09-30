Раскрыто, как дефицит сна сказывается на здоровье пожилых

30 сентября 2026, 15:14

Врач Царева: дефицит сна может привести к болезни Альцгеймера и диабету

Фото: iStock/Rawpixel

Падение уровня мелатонина и появление хронических заболеваний ухудшают качество сна у пожилых. При этом дефицит ночного отдыха становится одной из причин болезни Альцгеймера и сахарного диабета. Об этом сообщила Москве 24 врач-невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.