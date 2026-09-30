Раскрыто, как дефицит сна сказывается на здоровье пожилых
Падение уровня мелатонина и появление хронических заболеваний ухудшают качество сна у пожилых. При этом дефицит ночного отдыха становится одной из причин болезни Альцгеймера и сахарного диабета. Об этом сообщила Москве 24 врач-невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.
По словам специалиста, с возрастом уровень мелатонина, отвечающего за сон, снижается. К 55 годам его количество может стать минимальным, что затрудняет засыпание и сокращает продолжительность ночного отдыха, делая его менее глубоким. Кроме того, увеличивается и риск хронических заболеваний, которые могут вызывать дискомфорт и мешать нормальному сну.
Потребность в сне варьируется от человека к человеку. В среднем здоровые люди нуждаются в 8,5–9 часах сна, но есть и те, кому достаточно 4–5 часов, а также те, кому для восстановления необходимо до 12 часов сна, отметила невролог.
Однако выходить за рамки этих норм опасно для здоровья. Если человек спит меньше 4 или больше 12 часов, это может указывать на проблемы, требующие медицинского вмешательства, заключила Царева.
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