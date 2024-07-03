Девушка уличила жениха в измене с ее матерью и узнала об их общем ребенке

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Девушка уличила жениха в измене с ее матерью и узнала, что у них есть общий ребенок. Свою историю она написала на форуме Reddit.
Мать 24-летней девушки рано овдовела, поэтому регулярно ходила на свидания. Спустя некоторое время она неожиданно забеременела после очередного романа и родила. Девушка поддержала мать и стала заботиться о новорожденном брате.
Со своим 25-летним женихом героиня была вместе с 17 лет. Ее всегда радовало, что избранник хорошо ладил с ее братом. Однажды она взяла планшет своего молодого человека и обнаружила переписку с ее матерью. В тот момент она осознала, что ее младший брат является ребенком ее парня и матери.
По словам молодого человека, все началось, когда девушка была в поездке с подругами. Тогда он пришел в гости к ее матери на ужин. Мужчина рассказал, что та встреча закончилась сексом. Они чувствовали вину, но позже между ними еще несколько раз был интим.
Когда они узнали о беременности, решили скрыть все от девушки, чтобы не потерять ее. Девушка отметила, что она разорвала помолвку и прекратила общение с матерью.
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Со своим 25-летним женихом героиня была вместе с 17 лет. Ее всегда радовало, что избранник хорошо ладил с ее братом. Однажды она взяла планшет своего молодого человека и обнаружила переписку с ее матерью. В тот момент она осознала, что ее младший брат является ребенком ее парня и матери.
По словам молодого человека, все началось, когда девушка была в поездке с подругами. Тогда он пришел в гости к ее матери на ужин. Мужчина рассказал, что та встреча закончилась сексом. Они чувствовали вину, но позже между ними еще несколько раз был интим.
Когда они узнали о беременности, решили скрыть все от девушки, чтобы не потерять ее. Девушка отметила, что она разорвала помолвку и прекратила общение с матерью.
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Екатерина Коршунова