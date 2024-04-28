Американец убил жену, а на вырученные со страховки деньги купил секс-куклу и видеоигры

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Житель американского штата Канзас убил свою супругу, а на полученные с её страховки деньги накупил себе подарков, об этом сообщает DailyStar.
По информации СМИ, 31 октября 2019 американец позвонил в полицию и сообщил, что его супруга покончила с собой. Правоохранители зафиксировали смерть женщины, но продолжили расследование.
Американец получил за смерть жены 120 тысяч долларов страховых. Как выяснилось позже, спустя дня дня после того, как эта сумма поступила к нему на счёт, он пошёл в магазин и приобрёл себе секс-куклу. Остальные деньги он потратил на видеоигры и музыкальное оборудование.
Так мужчина прожил два года, пока детективы не выяснили, что он сам убил свою жену. В ноябре 2023 года американца приговорили к пожизненному лишению свободы.
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Американец получил за смерть жены 120 тысяч долларов страховых. Как выяснилось позже, спустя дня дня после того, как эта сумма поступила к нему на счёт, он пошёл в магазин и приобрёл себе секс-куклу. Остальные деньги он потратил на видеоигры и музыкальное оборудование.
Так мужчина прожил два года, пока детективы не выяснили, что он сам убил свою жену. В ноябре 2023 года американца приговорили к пожизненному лишению свободы.
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Евгения Парфентьева