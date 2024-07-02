В Лондоне модель OnlyFans, работавшую в тюрьме, задержали за секс с заключенным

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В Лондоне задержали бывшую сотрудницу тюрьмы за секс с заключенным, который также попал на видео. Об этом информирует The Sun.
Руководство тюрьмы заинтересовалось 29-летней Линдой Де Соуза Абреу, когда получило видео, на котором та занимается сексом с заключенным. При этом она игнорировала сообщения, поступающие ей от коллег по радиосвязи.
Ролик, снятый другим преступником, распространялся среди заключенных с помощью незаконно пронесенных смартфонов. После того, как кадры попали в соцсети, девушка уволилась.
Уточняется, что во время работы в тюрьме Абреу скрывала, что является моделью OnlyFans. Она снимала интимный контент с мужем и даже участвовала в оргии из 15 человек в рамках шоу. Ей предъявили обвинения в неправомерном поведении на государственной службе. Девушка ожидает суда.
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Ролик, снятый другим преступником, распространялся среди заключенных с помощью незаконно пронесенных смартфонов. После того, как кадры попали в соцсети, девушка уволилась.
Уточняется, что во время работы в тюрьме Абреу скрывала, что является моделью OnlyFans. Она снимала интимный контент с мужем и даже участвовала в оргии из 15 человек в рамках шоу. Ей предъявили обвинения в неправомерном поведении на государственной службе. Девушка ожидает суда.
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Екатерина Коршунова