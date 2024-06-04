Только секс и гены: К чему может привести незащищенная интимная близость

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Женщина использовала знакомого мужчину для зачатия ребенка без ведома партнёра, а после незащищённого секса перестала с ним общаться и везде заблокировала. Историю рубликует Psychologies.ru.
24-летний пользователь соцсети X/Twitter рассказал, что несколько лет назад у него случился незащищённый секс со знакомой женщиной, которая старше его на 10 лет. Она заверила молодого человека, что приняла средство экстренной контрацепции. После этой встречи женщина уехала на Украину и перестала выходить на связь.
Через некоторое время он узнал, что его партнёрша родила ребёнка. Она опубликовала фотографию трёхлетнего мальчика в соцсети, в котором мужчина узнал себя и понял, что является отцом малыша.
Тогда герой истории предложил принять участие в воспитании сына, однако женщина отказала, мотивировав это тем, что ей нужны были только его гены и попросила биологического отца ребенка оставить её в покое.
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Через некоторое время он узнал, что его партнёрша родила ребёнка. Она опубликовала фотографию трёхлетнего мальчика в соцсети, в котором мужчина узнал себя и понял, что является отцом малыша.
Тогда герой истории предложил принять участие в воспитании сына, однако женщина отказала, мотивировав это тем, что ей нужны были только его гены и попросила биологического отца ребенка оставить её в покое.
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Элина Позднякова