Девушка вышла замуж за предпринимателя вдвое старше и получила в наследство три миллиарда рублей
В Китае неизлечимо больной бизнесмен завещал все состояние молодой жене, оставив без наследства бывшую супругу и детей от первого брака. Об этом пишет издание South China Morning Post.
Предприниматель Хоу встретил девушку по имени Лиюань более десяти лет назад. Ему тогда было 49 лет, а ей всего 21 год. Она трудилась помощником бухгалтера в его фирме. Хоу начал проявлять к ней внимание, дарил дорогие подарки и приглашал в рестораны. Через два года они поженились. У пары есть пятилетний сын.
В 2025 году Хоу поставили диагноз — неоперабельный рак легких. В социальных сетях начали появляться комментарии недоброжелателей, утверждавших, что Лиюань оставит мужа, который значительно старше нее. Однако этого не произошло. Во время болезни и курсов химиотерапии она продолжала заботиться о нем. В результате Хоу переписал свое завещание в пользу Лиюань. Женщина унаследует все его состояние, которое оценивается примерно в 300 миллионов юаней (3,5 миллиарда рублей).
Читайте также: