Sony Pictures увольняет сотни сотрудников по всему миру

08 апреля 2026, 08:20

Кинокомпания Sony Pictures объявила о массовых сокращениях

Генеральный директор Sony Pictures Entertainment Рави Ахуджа сообщил о планах сократить сотни рабочих мест в ближайшие месяцы. Об этом пишет Variety.





Увольнения затронут глобальные подразделения компании. Под сокращение попадут отделы игровых шоу и неигрового телевидения. Свой пост покинет исполнительный вице-президент по развитию комедийных проектов Колин Дэвис. В служебной записке руководство пояснило эти шаги. Компания меняет структуру, чтобы сконцентрировать инвестиции в ключевых направлениях.





«Мы сокращаем штат в некоторых сферах, одновременно увеличивая внимание и инвестиции в другие, наиболее важные для нашего будущего», — отметили в обращении.

«Это требует изменений в нашей структуре и в том, куда мы инвестируем. Это означает, что некоторые из наших коллег покинут компанию. Это непростые решения», — подчеркнул Рави Ахуджа.