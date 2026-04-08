Углекислый газ превратили в экопакеты
Ученые ТулГУ разработали технологию создания пакетов из углекислого газа
Учёные Тульского государственного университета создали технологию производства разлагаемой упаковки из промышленных выбросов. Об этом пишет РИА Новости.
Директор научно-исследовательского центра «БиоХимТех» ТулГУ Вячеслав Арляпов объяснил принцип работы метода. Сначала углекислый газ с помощью катализатора превращают в простые органические вещества — формиаты.
«Специально подобранные бактерии "захватывают" эти вещества. Микроорганизмы производят полимеры для запасания питательных веществ. По прочности материал сопоставим с обычным полиэтиленом», — отметил Арляпов.
Один из видов таких бактерий — Cupriavidus necator. Учёные ТулГУ нашли и другие уникальные штаммы в ходе полевых экспедиций.
«Способность "откладывать" пищу в виде полимера появляется у бактерий из неблагоприятных сред. Мы исследовали 80 микроорганизмов-кандидатов. Только три из них могут производить "биоупаковку"», — подчеркнул эксперт.
Новая технология предлагает альтернативу дорогому захоронению углекислого газа. Крупные предприятия смогут получать тонны экологичного упаковочного материала. Пока разработка существует на лабораторном уровне.