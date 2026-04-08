Россияне назвали любимые мультфильмы
Россияне чаще всего выбирают мультпроекты «Три кота» и «Маша и Медведь». Исследование онлайн-кинотеатра «КИОН» показало, что именно эти истории возглавили зрительский рейтинг в стране. Об этом пишет РИА Новости.
В список лидеров вошли «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Умка на ёлке», «Синий трактор» и «Простоквашино». Аналитики «КИОН» отметили устойчивый интерес к знакомым героям в разных форматах. В топ попали сериалы и полнометражные выпуски.
Чаще всего зрители пересматривают «Умку на ёлке». Высокий интерес к повторным просмотрам сохраняет и проект «Маша и Медведь: Песенки для малышей». В пресс-службе подчеркнули, что семейная анимация хорошо удерживает внимание аудитории.
Сервис выяснил, что один пользователь в среднем смотрит около двух анимационных тайтлов в год. В будни пик интереса приходится на время с 18:00 до 19:00. В выходные мультфильмы активно включают с 9:00 до 20:00.
Читайте также: