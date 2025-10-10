Девушки жалуются на мужчину, который трогает их в метро и около вуза Москвы

10 октября 2025, 22:30

Маньяк три года преследует студенток Финансового университета в Москве

Фото: Istock / Punnarong

В Москве студентки Финансового университета при правительстве РФ рассказали, что уже три года становятся жертвами преследования со стороны неизвестного мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





По словам девушек, он караулит их у станции метро «Аэропорт», рядом с филиалом университета на Ленинградском проспекте, и ведёт себя навязчиво — прижимается в метро, трогает за спину, талию и волосы.



Одна из пострадавших рассказала, что в конце сентября мужчина подошёл к ней в подземке, стал трогать по спине и волосам, а после её возмущения — убежал. Другая студентка отметила, что впервые столкнулась с ним в день поступления, когда ей ещё не исполнилось 18 лет.





«Он подходит к девушкам, трогает их за спину, талию, плечи или волосы, иногда что-то бормочет вроде: «всё хорошо, удачи на учёбе, хорошего дня» — и быстро уходит, если начать кричать. За 2 года я видела его и сталкивалась с ним несколько раз, в разное время суток: утром, днём, вечером. Всегда одно и то же чувство — страх и отвращение, но и бессилие, потому что он просто уходит, пока ты в шоке», — рассказала девушка.