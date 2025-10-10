В российском городе серийная воровка похитила телефоны и деньги на 200 тыс. рублей
В Краснодаре 30-летняя женщина совершила серию преступлений, похитив телефоны и деньги с банковских карт у пяти потерпевших на общую сумму около 200 000 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
По данным следствия, на одной из улиц злоумышленница познакомилась с нетрезвым мужчиной, отвела его в безлюдное место и незаметно похитила его мобильный телефон.
Во время распития спиртного она также украла гаджет у знакомой, а с двух местных жителей похитила деньги с банковских карт, получив доступ к счетам после совместного употребления алкоголя.
Кроме того, женщина вместе с 38-летним сообщником напали на прохожего на улице, избили его и похитили два мобильных телефона. Украденные гаджеты они сдали в ломбард, а выручку потратили.
Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы по статьям 158 и 162 УК РФ. Её сообщник также предстанет перед судом. Оба обвиняемых находятся под стражей.
