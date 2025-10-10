В российском городе серийная воровка похитила телефоны и деньги на 200 тыс. рублей

10 октября 2025, 22:19

В Краснодаре женщина и сообщник избили прохожего и ограбили его на улице

Фото: Istock / airdone

В Краснодаре 30-летняя женщина совершила серию преступлений, похитив телефоны и деньги с банковских карт у пяти потерпевших на общую сумму около 200 000 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».