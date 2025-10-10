Достижения.рф

В Благовещенске мошенники обманули пенсионерку и лишили её квартиры

В Благовещенске пенсионерка дважды попалась на уловки мошенников
Фото: Istock / Marina113

В Благовещенске 81-летняя пенсионерка дважды стала жертвой мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.



Впервые аферисты связались с женщиной в июле, и она, выполняя их инструкции, отдала свыше 600 тысяч рублей. После этого злоумышленники начали атаковать её звонками с разных номеров, убедив, что необходимо продать квартиру, чтобы выявить недобросовестных риелторов.

Следуя их советам, пенсионерка обратилась в конкретное агентство и подписала предварительный договор на продажу жилья.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0