В Благовещенске мошенники обманули пенсионерку и лишили её квартиры
В Благовещенске пенсионерка дважды попалась на уловки мошенников
В Благовещенске 81-летняя пенсионерка дважды стала жертвой мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Впервые аферисты связались с женщиной в июле, и она, выполняя их инструкции, отдала свыше 600 тысяч рублей. После этого злоумышленники начали атаковать её звонками с разных номеров, убедив, что необходимо продать квартиру, чтобы выявить недобросовестных риелторов.
Следуя их советам, пенсионерка обратилась в конкретное агентство и подписала предварительный договор на продажу жилья.
