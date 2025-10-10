Пожар в центре Москвы: загорелся итальянский ресторан Cantinetta Antinori
В центре Москвы произошёл пожар в итальянском ресторане Cantinetta Antinori на Денежном переулке.
По данным SHOT, возгорание произошло вечером — на кухне загорелось оборудование, площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
Из-за сильного задымления из здания эвакуировали около 100 человек. На месте оперативно работают пожарные расчёты, огонь удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области двое мужчин погибли при попытке разобрать найденный снаряд. Инцидент произошёл в посёлке Степной Ленинского района.
