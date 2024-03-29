Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в причастности к теракту в «Крокусе»

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В пятницу 29 марта в Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах.
В настоящее время фигуранты дела о теракте в концертном зале в Красногорске задержаны и находятся в Лефортово в одиночных камерах.
В четверг 28 марта они приезжали в сопровождении российских оперативных служб на территорию сгоревшего комплекса. Следствие продолжается.
Ранее стало известно, что задержанный Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста в суд. Мужчина сдавал террористам квартиру.
Кроме того, отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест. Его сыну, Диловару принадлежал автомобиль Renault, на котором передвигались исполнители теракта.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 382
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Совершившая теракт в «Крокусе» группировка пыталась устроить подобное во Франции
В четверг 28 марта они приезжали в сопровождении российских оперативных служб на территорию сгоревшего комплекса. Следствие продолжается.
Кроме того, отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест. Его сыну, Диловару принадлежал автомобиль Renault, на котором передвигались исполнители теракта.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 382
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Отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест
Появилось видео задержания Исломовых, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе»
Совершившая теракт в «Крокусе» группировка пыталась устроить подобное во Франции
Мария Федоровцева