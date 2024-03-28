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Отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест. Об этом рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Ранее в Москве были задержаны Исраил Исломов и два его сына — Диловар и Аминчон. Их подозревают в причастности к совершению террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
Одному из сыновей Исломова, Диловару принадлежал автомобиль Renault, который он продал исполнителям теракта.
Как сообщали ранее в правоохранительных органах, Исломов, как и еще один фигурант дела Алишер Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт и способствовали террористам в его осуществлении.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении. Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Одному из сыновей Исломова, Диловару принадлежал автомобиль Renault, который он продал исполнителям теракта.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении. Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Мария Федоровцева