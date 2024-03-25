Совершившая теракт в «Крокусе» группировка пыталась устроить подобное во Франции

Фото: сайт Кремля
Группировка «Исламское государство — Хорасан»* (*признана террористической и запрещена в Российской Федерации) пыталась совершить нападения на территории Франции в последние месяцы, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Кроме того, стало известно, что Макрон выступил в защиту Украины в вопросе поиска причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», сказав, что не хочет, чтобы «этот вопрос обернулся против Украины». Перспективу, что страну могут заочно обвинять в причастности к трагедии, президент Франции назвал «контрпродуктивной».
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Мария Федоровцева