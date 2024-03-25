Появилось видео задержания Исломовых, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе»

Фото: istockphoto/shironosov
В Москве задержаны Исраил Исломов и два его сына — Диловар и Аминчон. Их подозревают в причастности к совершению террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
Сотрудники российских силовых структур ранее арестовали четверых боевиков, непосредственно участвовавших в нападении. Всего по подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 человек. В ходе работы следователей по определению всей подготовительной базы террористов их количество увеличивается.
Читайте также:
Многодетный отец и парикмахер: как они пошли на теракт в «Крокусе» и какова роль Киева
Совершившая теракт в «Крокусе» группировка пыталась устроить подобное во Франции
Озвучена сумма гонорара за теракт в «Крокус Сити Холле»
Александр Бойцов