Девять детей остались сиротами после теракта в «Крокусе»

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Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
«Особое внимание — детям, потерявшим в результате трагедии (в «Крокусе» — ред.) родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли. С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать», — пишет омбудсмен в своём Telegram-канале.
Напомним, самый крупный теракт в России за минувшее десятилетие произошёл 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Группа вооружённых террористов ворвалась в заполненное людьми помещение и начала в упор расстреливать зрителей. Затем боевики подожгли «Крокус» и скрылись. Их удалось задержать в Брянской области, убийцы направлялись в сторону украинской границы, где для них было подготовлено «окно».
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