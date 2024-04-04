Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

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ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видео в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.
Кадры демонстрируют, как силовики выбегают из машины и кладут на землю мужчину, который шел по частному сектору. Другого преступника задержали уже вечером среди многоэтажных зданий.
Сотрудники оперативных служб спросили злоумышленников, осознают ли они, за что их задержали. Оба ответили, что виновны в совершении теракта в «Крокусе».
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