Суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на «Крокус» Шарипзоду

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Басманный суд Москвы арестовал еще одного подозреваемого в теракте в «Крокусе». Им оказался Мухаммад Зоир Шарипзоду. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Шарипзоду является уроженцем Таджикистана. Его отправили в СИЗО до 22 мая.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест Диловара Исломова, который продал машину исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Заседание состоится в 14:00 по мск.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова