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Суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на «Крокус» Шарипзоду

05 апреля 2024, 17:35
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал еще одного подозреваемого в теракте в «Крокусе». Им оказался Мухаммад Зоир Шарипзоду. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Шарипзоду является уроженцем Таджикистана. Его отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест Диловара Исломова, который продал машину исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Заседание состоится в 14:00 по мск.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#сизо
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#суд
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Верховный суд ДНР вынес приговор командиру ВСУ за подстрекательство к убийству
05 апреля 2024, 17:43

Фото: iStock/AMilkin

Командиру батальона морской пехоты ВСУ Александру Кириленко вынесли пожизненный приговор за подстрекательство к убийству. Об этом Следственный комитет России сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Верховный суд ДНР признал собранные военными следственными органами СК доказательства достаточными для вынесения приговора.

Кириленко признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте, подстрекательству к совершению убийства общеопасным способам, опираясь на политическую и идеологическую ненависть.

По данным следствия, в марте 2022 года командир третьего взвода морской пехоты Артём Каширин и старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич, находящиеся в подчинении Кириленко, находились на боевой позиции в Ильичевском районе Мариуполя.

4 марта Вахненко задержал на улице мужчину, нарушившего комендантский час. Его доставили в штаб Кириленко, где после фильтрационных мероприятий приказали ликвидировать. Причиной для такого шага стало то, что мужчина видел расположение украинских позиций и якобы мог передать эти сведения российской стороне.

Приказ Кириленко о расстреле выполняли Вахненко и Пафицевич. Чтобы скрыть содеянное, на одежду убитого привязали красную повязку, символизирующую поддержку ВС РФ.

В результате суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы Кириленко. Остальные соучастники находятся в международном розыске.

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#суд
#днр
#всу
#военные
#убийство
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Тряска, похожая на землетрясение, прервала заседание СБ ООН в Нью-Йорке
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Нью-Йорка в США
05 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/Petrovich9

Неподалеку от Нью-Йорка произошло землетрясение, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмолог.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Нью-Йорка в Соединённых Штатах Америки.

Ранее также стало известно, что из-за землетрясения было прервано заседание Совета безопасности ООН, которое проходило в Нью-Йорке.
Напомним, 3 апреля мощное землетрясение произошло на Тайване. В результате подземных толков мощностью в 7,4 было разрушено множество зданий вспыхнул пожар. В настоящий момент известно о девяти погибших, более тысячи человек пострадали. Сообщается, что с момент возникновения первых толчков 3 апреля Тайвань «тряхнуло» не менее 50 раз.

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#сша
#землетрясение
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СК требует арестовать экс-начальника отдела МВД «Коммунарский»
ТАСС: СК задержал и требует арестовать экс-начальника отдела МВД «Коммунарский»
05 апреля 2024, 16:57

Фото: iStock/BrianAJackson

СК РФ требует арестовать бывшего начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева, сообщает ТАСС со ссылкой на Щербинский суд Москвы.
По данным Щербинского суда Москвы, СК РФ задержал и требует немедленно взять под арест экс-начальника отдела МВД Коммунарки Андрея Тургенева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Накануне стало известно, что начальник отдела полиции «Коммунарский» Андрей Тургенев уволен из органов. В отношении его бывшего подчиненного тоже проводится служебная проверка.

По данным Telegram-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции.

На днях стало известно о задержании в подмосковной Балашихе около десятка человек, которые входили в группу, незаконно ставившую на учёт мигрантов.

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#ск рф
#арест
#полиция
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Пережившего покушение губернатора Чибиса доставляют в Мурманск санавиацией
05 апреля 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение с ножом, транспортируют в Мурманск с помощью санитарной авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Лилию Сечкину.
В настоящее время состояние главы региона оценивается как тяжёлое. На борту вертолета его сопровождает охрана.

Ранее Следственный комитет РФ в Telegram-канале опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На видео с места происшествия также показан нож, которым был ранен глава региона.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали. Сам губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой».

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#нападение
#следственный комитет
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#охрана
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#кадры
#происшествия
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Жителю Мурино прилетел в окно топор на верёвке от соседа сверху
В Ленобласти сосед ударил топором по окну студента из-за якобы шумных вечеринок
05 апреля 2024, 16:32

Фото: iStock/FOTOKITA

В Ленинградской области сосед ударил топором по окну студента из-за якобы громкой музыки. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился собственник квартиры — дядя студента. Он сообщил, что его племянник и сосед сверху часто конфликтовали.

Мужчина жаловался, что 24-летний студент устраивает шумные вечеринки. Однако, по словам дяди юноши, это неправда. Однажды сосед начал сильно стучать в дверь к студенту, когда тот не открыл, то мужчина спустил на веревке с балкона своей квартиры топор и стал бить им по окну. В настоящее время полиция разбирается в ситуации.

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#соседи
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СК показал место нападения и нож, которым ранили мурманского губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/zoka74

Следственный комитет РФ в Telegram-канале опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На видео с места происшествия также показан нож, которым был ранен глава региона.
На оперативных кадрах можно увидеть лежащий на земле нож. По информации правоохранительных органов, оружие может быть самодельным. Также на видео заметен автомобиль Toyota темного цвета, который, предположительно, может принадлежать преступнику.



Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

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#нападение
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#видео
#мужчина
#ск
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В Киеве детей отравили гуманитарным шоколадом с наркотиками
РБК-Украина: Трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками в Киеве
05 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками, пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на киевскую больницу.
По уточнённым данным, в сладостях обнаружили каннабис и псилоцибицин.

Так, двое детей из одной семьи поступили в больницу 23 марта с признаками интоксикации наркотическими веществами. У них было нарушено сознание, выявлены недомогания и сильная рвота. Младший ребёнок попал в реанимацию. Накануне они употребляли «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки».

Ещё один ребёнок поступил 26 марта с отравлением псилоцибицином. У него было психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой.

В деле разбирается полиция.

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Малофеев о Чибисе: Боец, на которых держится страна
05 апреля 2024, 15:24

Фото: iStock/Илья Питалев

Учредитель Царьграда Константин Малофеев прокомментировал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и отметил высокие профессиональные и личные его качества.
Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Это преступление не только против личности, но и против государства. Знаю Андрея Владимировича как деятельного главу региона и православного патриота. От всей души желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Он боец. На таких держится Россия», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

Ранее в пресс-службе Чибиса сообщали о том, что подозреваемый уже допрашивается правоохранителями, а сам глава региона в реанимации.

«Андрей Чибис проводил встречу с жителями в Апатитах. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и совершил нападение, в результате чего губернатор получил ножевое ранение. Сейчас губернатор находится в операционной, нападавший задержан... Сейчас ведётся допрос», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Ранее мурманский губернатор Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя.

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#преступление
#губернатор
#нападение
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#ранение
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В подтопленном парке-приюте в Клину исключили угрозу для животных
05 апреля 2024, 15:21

Фото: паблик парка-приюта «Земля прайда» во «ВКонтакте»

Львов из парка-приюта «Земля прайда» в городском округе Клин временно переселили на территорию, не пострадавшую от подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
«В парке содержатся 17 львов, животные живут в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка. Эвакуировать львов не будут, угрозы для них нет. Людям также ничто не угрожает. Уровень воды в парке составляет максимум полметра, подтоплены 4 га», – рассказали ТАСС в главке.
Там заверили, что помощь от МЧС России не понадобится. Все работы проводят работники парка.

Ранее сообщалось, что парк-приют затопило из-за разлива реки Нудоли. В парке содержатся львы, сервалы, верблюды и другие экзотические животные, попавшие туда при разных обстоятельствах.

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#паводок
#наводнение
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#подмосковье
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