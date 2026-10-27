Эксперт спрогнозировала рост роли ИИ в планировании покупок и семейных дел
В ближайшие два-три года люди станут чаще обращаться к искусственному интеллекту за помощью в повседневных делах. Такой прогноз дала руководитель направления развития сервисов искусственного интеллекта в мобильном приложении УК «Альфа-Капитал» Екатерина Лисовская.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказала, что ИИ-помощники смогут составлять меню, выбирать товары и планировать семейное расписание. Они возьмут на себя поиск подходящих вариантов и подготовку к записи или бронированию.
Одна из доступных задач для нейросети — подбор блюд на неделю с учетом бюджета, ограничений в питании и запасов дома. Затем помощник составит перечень необходимых продуктов. По оценке Лисовской, подготовка первого варианта займет от пяти до десяти минут вместо обычных 30–40. За месяц экономия может достичь полутора-двух часов, однако результат зависит от точности запроса и времени на проверку.
При выборе техники ИИ поможет сопоставить характеристики моделей. Цены, комплектацию и условия покупки эксперт советует уточнять самостоятельно.
Цифровые помощники смогут вести семейный календарь, напоминать о счетах и документах, прокладывать маршруты. Для оформления заказов или записи им понадобится доступ к соответствующим сервисам. При этом решение о платеже или бронировании Лисовская рекомендует оставлять за человеком.
Начать знакомство с такими инструментами эксперт предлагает с простых задач: составления списка вещей для поездки, плана домашней работы или сравнения товаров. Точные сведения о бюджете и ограничениях помогут получить более полезный ответ.
Лисовская предупредила, что в открытые сервисы нельзя передавать пароли, коды подтверждения и полные платежные реквизиты. При проблемах с газом или электрикой она посоветовала обращаться к специалистам: советы нейросети не заменят профессиональную диагностику.
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