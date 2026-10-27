Эксперт спрогнозировала рост роли ИИ в планировании покупок и семейных дел

27 октября 2026, 08:56

Эксперт Лисовская: ИИ будет чаще планировать покупки и семейные дела

Фото: iStock/Nixxphotography

В ближайшие два-три года люди станут чаще обращаться к искусственному интеллекту за помощью в повседневных делах. Такой прогноз дала руководитель направления развития сервисов искусственного интеллекта в мобильном приложении УК «Альфа-Капитал» Екатерина Лисовская.