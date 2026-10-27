Назван способ проверить подростка на курение вейпа
Российские родители начали проверять подростков на никотин с помощью тест-полосок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, подобные проверки проходят в тысячах семей из-за массового пристрастия детей к вейпам. Сами подростки заверяют, что не курят электронные сигареты, однако результаты тестов часто говорят об обратном.
Одна из матерей решила проверить сына, когда стала замечать сладкий химический запах в доме. При этом мальчик утверждал, что вейпом никогда не пользовался. Когда дело дошло до проверки, ребенок во всем сознался.
По статистике, никотиновой зависимостью страдают около трети подростков. Вейпы остаются одним из главных источников никотина, а рынок электронных сигарет в стране в прошлом году оценивали примерно в 100 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у 16-летнего жителя Кемерова обширное поражение обоих легких, связанное с употреблением электронных сигарет.
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