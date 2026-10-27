Назван способ проверить подростка на курение вейпа

27 октября 2026, 09:00

Baza: в России родители начали проверять подростков на никотин тест-полосками

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Российские родители начали проверять подростков на никотин с помощью тест-полосок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.