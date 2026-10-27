Психолог назвала признак, при котором усталость требует обращения к врачу

27 октября 2026, 07:42

Психолог Данилевич: если после отдыха силы не возвращаются — надо к врачу

Фото: iStock/lithiumcloud

Если сон и выходные не помогают восстановить силы, стоит обратиться к терапевту. На это обратила внимание психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елизавета Данилевич.