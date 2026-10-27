Психолог назвала признак, при котором усталость требует обращения к врачу
Если сон и выходные не помогают восстановить силы, стоит обратиться к терапевту. На это обратила внимание психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елизавета Данилевич.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказала, что обычная усталость возникает после нагрузок или недосыпа и проходит после отдыха. При синдроме хронической усталости состояние ухудшается даже после небольших усилий, а восстановить силы не удается. Врачи рассматривают синдром как самостоятельное заболевание. Такой диагноз возможен, если характерные симптомы сохраняются дольше полугода.
Среди признаков психолог назвала ощущение недосыпа после восьми часов в постели, проблемы с концентрацией и отсутствие бодрости после выходных. Человек может чаще раздражаться и терять интерес к любимым занятиям. Иногда к этим симптомам присоединяются боли в теле, нарушение сна и учащенное сердцебиение. Развитие синдрома связывают с перенесенными вирусными инфекциями, нарушениями иммунной системы и изменениями в работе митохондрий, которые обеспечивают клетки энергией. Свою роль могут играть продолжительный стресс, выгорание, высокие требования к себе и переизбыток умственной нагрузки.
Терапевт поможет разобраться в причинах недомогания и исключить заболевания с похожими проявлениями, например анемию, гипотиреоз и депрессию. Для улучшения самочувствия эксперт советует придерживаться режима сна, сбалансированно питаться и чередовать работу с отдыхом. При синдроме хронической усталости Данилевич рекомендует избегать резкого роста нагрузок и планировать занятия с учетом запаса сил. По ее словам, стоит рассчитывать примерно на 70–80% своих возможностей и вести дневник усталости. Если этих мер окажется недостаточно, врач предложит дополнительные способы помощи.
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