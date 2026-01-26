«Девять квадратных метров»: Стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в Москве
Самой дешевой квартирой, которую сейчас продают в Москве стала студия, чья площадь составляет девять квадратных метров. Стоит она всего 2,6 миллионов рублей.
Так, объект находится в мансарде дома у станции метро «Красные ворота». Потолки высотой 3,15 м, по словам риелторов, позволят потенциальному покупателю организовать там антресоль для экономии пространства.
«На формирование цены влияет комплекс факторов, начиная от категории дома (эконом, бизнес или премиум-класс) и локации, заканчивая историческим расположением, видом из окон, высотой потолков и уровнем отделки», — отметила риелтор Наталья Перескокова в разговоре с «Постньюс».
При этом самым дорогим продаваемым жильем в Москве на сегодняшний день является квартира в клубном доме Grand Bricks House на Остоженке. Площадь объекта составляет 423 квадратных метра, а высота потолков — 3,2 метра. Здесь сделан премиальный ремонт и установлена бытовая техника фирмы Miele. Стоимость помещения составляет 10,5 миллиардов рублей.