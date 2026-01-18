«Не спасёт»: В Госдуме отреагировали на идею выдавать молодым семьям квартиры
Депутат Пахомов: льготная ипотека не решит проблему доступности жилья
Льготная ипотека сама по себе не решит проблему доступного жилья. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
В беседе с «Газетой.Ru» Пахомов отметил, что даже низкая ставка не сделает жильё доступным.
«Не получится решить проблему доступности жилья с одним лишь механизмом льготной ипотеки в руках. Крайне важно заниматься развитием иных форм доступного жилья и иных финансовых механизмов его приобретения. В первую очередь, речь идёт о развитии наёмного жилья, как коммерческого, так и социального», — заявил он.По словам политика, нужно развивать другие формы, такие как рынок арендного жилья и индивидуальное жилищное строительство. При этом Пахомов считает, что необходимо стабилизировать цены на жильё.
Для этого следует стимулировать конкуренцию между застройщиками, снижать административные барьеры и оптимизировать расходы на строительные площадки и материалы.