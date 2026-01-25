Россиянам рассказали о новых правилах получения семейной ипотеки с 1 февраля
Юрист Русяев: с 1 февраля семьи смогут получить только одну льготную ипотеку
С 1 февраля ужесточаются правила семейной ипотеки. Об этом сообщил бизнес-консультант Илья Русяев.
В беседе с «Газетой.Ru» Русяев пояснил, что теперь одна семья может оформить только один льготный кредит.
«Это правило перекрывает распространённую схему, когда муж и жена оформляли два отдельных льготных кредита, получая двойную выгоду от программы. Параллельно введено требование об автоматическом участии супругов в качестве созаёмщиков при заключении ипотечного договора», — подчеркнул он.По словам эксперта, закрывают и схему «донорской ипотеки». Собственником купленной квартиры должен быть родитель с правом на льготу. Посторонние лица не смогут стать единственными владельцами жилья.
Юрист добавил, что изменения коснутся и рефинансирования. Рефинансировать можно будет только «рыночную» часть комбинированного кредита, льготная часть останется без изменений.