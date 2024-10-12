В Москве моют шампунем дороги и тротуары

Фото: istockphoto/Sebastian Ramirez Morales
В Москве проводят промывку дорог и тротуаров с использованием специального шампуня. Сначала проезжую часть обрабатывают безопасным чистящим средством, а затем смывают его водой. Об этом сообщил 12 октября заместитель мэра Петр Бирюков.
Он отметил, что в субботу в столице чистят все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всей территории проезжей части, включая парковку, тротуары и дворовые территории. Сначала специалисты нанесут моющее средство, а затем смывают его обычной водой.
Такую промывку с применением шампуня проводят весной и осенью. Этот метод эффективно удаляет масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не исчезают при обычной мойке.
Средство безопасно для человека и природы, отметили в столичном правительстве. Оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.
В работе участвуют необходимые бригады коммунальных служб и специализированная техника. Автомобилистов просят отнестись с пониманием, не мешать технике и рабочим.
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Такую промывку с применением шампуня проводят весной и осенью. Этот метод эффективно удаляет масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не исчезают при обычной мойке.
Средство безопасно для человека и природы, отметили в столичном правительстве. Оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.
В работе участвуют необходимые бригады коммунальных служб и специализированная техника. Автомобилистов просят отнестись с пониманием, не мешать технике и рабочим.
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Лия Мурадьян